Liga Mistrzów: Atletico Madryt - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

Przed tygodniem FC Barcelona przegrała na własnym stadionie 0:2. Kluczowa okazała się sytuacja z 44. minuty, kiedy po faulu na Julianie Alvarezie z boiska został wyrzucony Pau Cubarsi. Po chwili Argentyńczyk zanotował kapitalne trafienie z rzutu wolnego, a w końcówce gola strzelił jeszcze Alexander Sorloth.

Drużyna Hansiego Flicka ma zatem przed sobą wymagające wyzwanie, zwłaszcza że będzie musiała sobie radzić bez Cubarsiego oraz Raphinhi. Z kolei Atletico przystąpi do rewanżu bez Marca Pubilla, który w poprzednim meczu został ukarany żółtą kartką. Diego Simeone będzie miał zatem największy problem ze środkiem defensywy.

