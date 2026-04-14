Liga Mistrzów: Liverpool - PSG. Relacja live i wynik na żywo

PSG w pierwszym meczu pewnie pokonało Liverpool 2:0 po golach Desire Doue oraz Chwiczy Kwaracchelii. Piłkarze Luisa Enrique wygrali pięć ostatnich spotkań z rzędu i zrobią wszystko, by przedłużyć serię.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy czują się przez niego skrzywdzeni. UEFA właśnie zadecydowała w jego sprawie

Zespół trenera Arne Slota przystąpi do rewanżu po sobotnim triumfie nad Fulham 2:0. Na listę strzelców wpisali się wówczas Rio Ngumohy oraz Mohameda Salaha.

Mimo to szanse na awans nie są zbyt duże, zwłaszcza że wciąż kontuzjowany jest Alisson Becker. Po ciężkiej kontuzji do gry wraca jednak Alexander Isak, który postara się pomóc drużynie odwrócić losy dwumeczu.

Zwycięzca tego starcia zmierzy się w półfinale z wygranym pary Real Madryt - Bayern Monachium.

