Nie żyje były prezes Francuskiej Federacji Piłkarskiej. Miał 90 lat

Informację o śmierci działacza, urodzonego 29 maja 1935 roku, podała we wtorek FFF. W oświadczeniu podkreślono, że Escalettes był głęboko szanowaną i cenioną postacią we francuskiej piłce nożnej, której poświęcił całe życie, służąc jej z pasją, człowieczeństwem i lojalnością.

Escalettes rządził federacją w latach 2005-2010. To był ważny okres dla francuskiego futbolu. Już rok po rozpoczęciu jego kadencji "Trójkolorowi" zdobyli wicemistrzostwo świata w Niemczech, przegrywając w finale w rzutach karnych z Włochami.

Natomiast w maju 2010 roku Francja otrzymała w głosowaniu prawo organizacji mistrzostw Europy 2016.

Kadencja Escalettesa objęła jednak również m.in. słynny strajk piłkarzy reprezentacji kraju podczas mundialu 2010 w RPA, w reakcji na odesłanie do domu Nicolasa Anelki za obrazę trenera Raymonda Domenecha.

Escalettes zrezygnował ze swojej funkcji po tym, jak Francja odpadła w fazie grupowej MŚ w RPA.

PAP