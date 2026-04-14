Nie żyje były prezes Francuskiej Federacji Piłkarskiej. Miał 90 lat

W wieku 90 lat zmarł Jean-Pierre Escalettes, były prezes Francuskiej Federacji Piłkarskiej (FFF). Kierował krajowym związkiem od 2005 do 2010 roku, za jego kadencji "Trójkolorowi" m.in. zdobyli wicemistrzostwo świata (2006) i zwyciężyli w wyścigu o prawo organizacji Euro 2016.

Portret mężczyzny w okularach i garniturze, patrzącego w bok.
fot: PAP
Informację o śmierci działacza, urodzonego 29 maja 1935 roku, podała we wtorek FFF. W oświadczeniu podkreślono, że Escalettes był głęboko szanowaną i cenioną postacią we francuskiej piłce nożnej, której poświęcił całe życie, służąc jej z pasją, człowieczeństwem i lojalnością.

 

Escalettes rządził federacją w latach 2005-2010. To był ważny okres dla francuskiego futbolu. Już rok po rozpoczęciu jego kadencji "Trójkolorowi" zdobyli wicemistrzostwo świata w Niemczech, przegrywając w finale w rzutach karnych z Włochami.

 

Natomiast w maju 2010 roku Francja otrzymała w głosowaniu prawo organizacji mistrzostw Europy 2016.

 

Kadencja Escalettesa objęła jednak również m.in. słynny strajk piłkarzy reprezentacji kraju podczas mundialu 2010 w RPA, w reakcji na odesłanie do domu Nicolasa Anelki za obrazę trenera Raymonda Domenecha.

 

Escalettes zrezygnował ze swojej funkcji po tym, jak Francja odpadła w fazie grupowej MŚ w RPA.

PAP
