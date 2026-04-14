Te drużyny zawalczą o mistrzostwo. Siatkarze PlusLigi już zakasali rękawy

Przed nami decydujące rozstrzygnięcia w siatkarskiej PlusLidze w sezonie 2025/2026. W najlepszej czwórce są Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin i Asseco Resovia Rzeszów. To te drużyny powalczą o mistrzostwo. Kto wygra?

Siatkarze Aluron CMC Warta Zawiercie celebrują zdobyty punkt, jeden z zawodników przybija piątkę koledze.
Po sezonie zasadniczym faworytem do historycznego mistrzostwa Polski jest Aluron CMC Warta Zawiercie. To ta drużyna zdominowała rozgrywki i zajęła w nich pierwsze miejsce, zapewniając sobie lepsze rozstawienie w fazie pucharowej.

 

Tak mają wyglądać składy klubów PlusLigi w sezonie 2026/2027

 

Na otwarcie półfinału wygrała u siebie 3:0 z Asseco Resovią. Do tego znakomicie spisuje się w rozgrywkach europejskich, gdzie po raz drugi z rzędu jest w Final Four Ligi Mistrzów. Podopieczni Michała Winiarskiego celują w oba trofea, to oni są faworytami na starcie półfinałów PlusLigi.

 

Bogdanka LUK Lublin marzy o obronie mistrzostwa


Drugim z faworytów jest Bogdanka LUK Lublin, czyli mistrz Polski z poprzedniego sezonu. W obecnych rozgrywkach Lublinianie utrzymują wyśmienitą formę. W fazie zasadniczej zajęli trzecie miejsce, jednak tylko z punktem straty do PGE Projektu Warszawa.

 

Do tego dobrze rozpoczęli półfinałową rywalizację i wygrali z Warszawianami 3:1 na wyjeździe. Zespół z Lublina odpadł już z Ligi Mistrzów, dlatego w stu procentach może skupić się na PlusLidze. To może być decydujące w kontekście walki o tytuł.

 

Co z PGE Projektem Warszawa?


Swoich mistrzowskich aspiracji nie ukrywają siatkarze PGE Projektu Warszawa. W sezonie zasadniczym zajęli drugie miejsce. Do tego są już w Final Four Ligi Mistrzów, co jest ogromnym sukcesem.

 

Warszawianie słabo zaczęli rywalizację w półfinale. Po domowej porażce 1:3 z Bogdanką LUK Lublin nie ma miejsca na żaden błąd. Aby pozostać w grze o mistrzostwo, siatkarze Projektu muszą wygrać na wyjeździe w Lublinie, a następnie potwierdzić wyższość u siebie w decydującym starciu. Będzie o to niezwykle trudno.

 

Rzeszowianie skazywani na pożarcie


Najmniejsze szanse na mistrzostwo Polski daje się Asseco Resovii Rzeszów, która półfinał rozpoczęła od wyjazdowej porażki 0:3 z Jurajskimi Rycerzami z Zawiercia. Rzeszowianie zajęli czwarte miejsce w sezonie zasadniczym i ich medal byłby sporym zaskoczeniem.

 

Wszystko jest jednak możliwe i podopieczni Massimo Bottiego z pewnością tanio skóry nie sprzedadzą.

 

Przed nami emocjonujący finał rozgrywek PlusLigi. Siatkarskiego mistrza Polski w sezonie 2025/2026 poznamy na początku maja.

Zobacz także
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sebastian Świderski: Dziękuję za to, że możemy tu rozpoczynać sezon kadrowy
Zobacz także

