Babilon Boxing Show w Raszynie. Lodzik, Zyśk, Przybyła i Kunicki w ringu

Dla 31-letniego Lodzika będzie to ważny sprawdzian formy i kolejny krok w kierunku największych wyzwań na polskich ringach. Były mistrz kickboxingu od dłuższego czasu ostrzy sobie zęby na wieńczące trylogię starcie z Mateuszem Polskim (10-1, 3 KO). Taka walka będzie możliwa, jeśli obaj wygrają swoje najbliższe potyczki.

W Raszynie przypomni o sobie także Przemysław Zyśk (20-4, 6 KO). Trenowany przez Roberta Złotkowskiego weteran w październiku w Rydze przegrał na punkty walkę o pas mistrza Europy IBF. Teraz 33-letni „Ostrołęcki Taran” skrzyżuje rękawice z Uzbkiem Mukhammadazizem Uktamovem (5-1-1, 3 KO).

Na karcie walk nie zabraknie także ciekawych zestawień z udziałem perspektywicznych zawodników. Po raz pierwszym pod szyldem Babilon Boxing Show zaboksuje Bartłomiej Przybyła (10-2, 3 KO), który jedyne dwie porażki poniósł na punkty w turnieju WBC Grand Prix w Rijadzie. Teraz zawodnika reprezentującego klub Czapla Boxing przetestuje twardy i doświadczony Bartłomiej Wańczyk-Schulz (15-9, 7 KO).

Tradycyjnie gale Babilon Boxing Show łączą boks zawodowy z olimpijskim, dając szansę młodym zawodnikom na zaprezentowanie się przed szeroką publicznością. W Raszynie w tej formule zobaczymy m.in takie zestawienia jak Łaszczyk vs Sulęcki (67 kg) czy Zakrzewski vs Grzybowski (+90 kg).



Karta walk Babilon Boxing Show w Raszynie:

Boks zawodowy:



6 rund / 68 kg – Jan „Iron” Lodzik (10-1) vs Jamshid Rikhsiev (14-8-1)

6 rund / 72,5 kg – Przemysław Zyśk (20-4) vs Mukhammadaziz Uktamov (5-1-1)

6 rund / 63,5 kg – Bartłomiej Przybyła (10-2) vs Bartłomiej Wańczyk-Schulz (15-9)

4 rundy / 79,3 kg – Kazimierz Kunicki (3-0) vs Łukasz Kucharski (1-2)

4 rundy / +101,6 kg – Jacek Gałązka (3-2) vs Bartek Aslan (debiut)

Boks olimpijski:



3 x 3 min / 67 kg – Kamil Łaszczyk vs Jakub Sulęcki

3 x 3 min / +90 kg – Krzysztof Zakrzewski vs Kami; Grzybowski

3 x 2 min / 70 kg – Filip Brzezowski vs Wiktor Trybek

3 x 2 min / 55 kg – Kliment Makarenko vs Adam Suliga

