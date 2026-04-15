Co zrobił Matty Cash? Media huczą po występie, Polak został zmiażdżony przez rywali

Matty Cash jednym z najsłabszych graczy przeciwko Bolonii



Matty Cash w tym sezonie jest podstawowym wyborem trenera Unaia Emery’ego na prawej stronie obrony Aston Villi. W ostatnich tygodniach spuścił nieco z tonu i prezentuje gorszą formę, co potwierdziło wyjazdowe spotkanie przeciwko Bolonii w ćwierćfinale Ligi Europy.

Matty Cash popełnił wiele błędów, które mogły zakończyć się golami dla Włochów. Może mówić o sporym szczęściu, ponieważ w 26. minucie rywale trafili do siatki, jednak wcześniej jeden z nich znajdował się na pozycji spalonej. W kilku kolejnych sytuacjach boczny obrońca przegrywał rywalizację z Jonathanem Rowe. Ostatecznie rozegrał pełne 90 minut.

Media nie oszczędziły Casha



Angielskie media nie oszczędziły Matty’ego Casha. Reprezentant Polski zebrał słabe oceny po meczu z Bolonią. Wytykano mu masę błędów. Przykładowo "Daily Mail" wskazał na to, że Cash był jednym z najsłabszych piłkarzy na boisku i wyraźnie odstawał poziomem od swoich kolegów.

Podobnie źle oceniono tylko drugiego bocznego obrońcę, Francuza Lucasa Digne’a. Matty Cash otrzymał od dziennikarzy angielskiego dziennika notę 4,5, co było najgorszym wynikiem spośród wszystkich graczy The Villans.

Aston Villa o krok od awansu do półfinału Ligi Europy



Słabszy mecz w wykonaniu reprezentanta Polski nie przeszkodził Aston Villi w odniesieniu cennego zwycięstwa. Angielski zespół wygrał na wyjeździe 3:1 z Bolonią i jest o krok od awansu do półfinału Ligi Europy. Dwie bramki przewagi to spora zaliczka przed rewanżem rozgrywanym na własnym stadionie.

Wydaje się, że The Villans nie będą mieć problemu z awansem, a Matty Cash znów powinien zagrać od pierwszej minuty. Z pewnością będzie chciał pokazać się z lepszej strony niż na wyjeździe.

Gdzie oglądać mecz Aston Villa - Bologna?



Mecz Aston Villa - Bologna rozpocznie się w czwartek 16 kwietnia o godzinie 21:00. Dwie godziny później poznamy półfinalistę Ligi Europy. Spotkanie to cieszy się sporym zainteresowaniem polskich kibiców. U gospodarzy gra Matty Cash, a w kadrze gości znajduje się kontuzjowany Łukasz Skorupski. Transmisję z tego meczu przeprowadzi kanał Polsat Sport Premium 2.

