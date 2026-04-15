Jhennifer Lopes w Polsce! Wiemy, gdzie zagra

- Obserwuję Jhenifer już od dwóch, trzech lat. Przede wszystkim przekonuje mnie jej gra obronna. Myślę, że na tę formację musimy postawić większy nacisk. Musimy wzmocnić swoją defensywę, by móc myśleć o większych sukcesach. Piłka ręczna zaczyna się od obrony. Jest to zawodniczka, która nominalnie w reprezentacji występuje jako jedna z pierwszych "trójek" w defensywie. Na ostatnich Mistrzostwach Świata zmieniała Brunę De Paulę, a wiadomo, że z tą piłkarką ciężko konkurować większości zawodniczek na świecie. Jhenifer także prezentuje wysoki poziom w obronie. Przyświecało nam to, że musimy pozyskać zawodniczkę, która będzie wsparciem w ataku, ale przede wszystkim mocnym punktem defensywy – tłumaczy Dyrektor Sportowy PGE MKS-u El-Volt Lublin, Monika Marzec.

- Wybrałam PGE MKS El-Volt Lublin, ponieważ to renomowany klub, który walczy o tytuły i bierze udział w europejskich rozgrywkach pucharowych. Wierzę, że w takim otoczeniu będę mogła się rozwijać jako zawodniczka i człowiek – mówi Jhenifer Lopes. – Wiele razy słyszałam, że w Lublinie jest mocny klub z bardzo profesjonalnym zapleczem i dużymi ambicjami. To było dla mnie kluczowe. Jestem zawodniczką, która stara się uczyć każdego dnia. Z poświęceniem i wysiłkiem chcę wnosić, co mam najlepszego i rozwijać się razem z drużyną – dodaje brazylijska rozgrywająca.

Brazylijka 28 lipca ukończy 26 lat. Mimo młodego wciąż wieku jest już bardzo doświadczona na arenie międzynarodowej. Rozpoczęła karierę zawodową w Ser Unimed Sorocaba, występującym w brazylijskiej pierwszej lidze. W wieku 22 lat została uznana za najlepszą środkową rozgrywającą brazylijskiej Liga Nacional i zdobyła ze swoim zespołem historyczne trzecie miejsce.

Już wtedy miała na swoim koncie dobre występy w młodzieżowych reprezentacjach Brazylii. W końcu trafiła do kadry seniorek. W dorosłej reprezentacji zagrała już 56 razy, zdobywając 31 goli. W 2024 roku zdobyła Puchar Ameryki Południowej i wzięła udział w Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024. Na ostatnich Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej Kobiet 2025 rozegrała siedem spotkań, w których zdobyła pięć goli ze stuprocentową skutecznością. Szczególnie jednak dobrze prezentowała się w defensywie. Jej zespół zajął na turnieju wysokie szóste miejsce.

Po czterech sezonach gry na najwyższym szczeblu krajowym w Brazylii, w 2022 roku przeniosła się do Europy, dołączając do hiszpańskiego Rocasa Gran Canaria. Tam w ciągu trzech sezonów rozegrała w 65 spotkań, w których zdobyła 143 gole. Na krajowym podwórku dotarła ze swoją drużyną do półfinału i ćwierćfinału fazy play-off. W sezonie 2023/2024 zagrała w barwach hiszpańskiego zespołu w półfinale EHF European Cup.

Klub z Wysp Kanaryjskich niechętnie rozstał się ze swoją piłkarką. - Pomimo intencji, by utrzymać zawodniczkę w składzie, szanujemy jej osobistą decyzję o podjęciu nowych wyzwań zawodowych - mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie klubu. - Jej zaangażowanie, wysiłek i profesjonalizm, zarówno na boisku, jak i poza nim, były przykładem dla koleżanek z drużyny. Jej przywództwo i niezłomne zaangażowanie w realizację celów drużyny uczyniły ją niezastąpioną. Właśnie dlatego jej odejście pozostawia pustkę, którą trudno będzie wypełnić. Życzymy jej powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach i jesteśmy przekonani, że jej profesjonalizm i talent będą nadal robić różnicę, gdziekolwiek będzie grała – cytowały klub hiszpańskie media.

- To zawodniczka, która gra w obronie i w ataku. Dzięki temu nie będziemy musieli wykonywać zmian, gdy nie będzie takiej potrzeby. Może zagrać na lewym rozegraniu i na środku, ale przede wszystkim gra na "trójce" w obronie. To była dla nas kluczowa sprawa, bo potrzebujemy "trójek" do obrony. Ona pokazuje, że potrafi grać. Gra pierwsze skrzypce w defensywie reprezentacji Brazylii. Myślę, że pod tym względem będzie wartościową zawodniczką – przyznaje trener zespołu z Lublina, Paweł Tetelewski.

- To prawdziwy filar defensywy – taka opinia przewijała się w większości publikacji dotyczących zmiany klubu Jhennifer Rosa Lopes Dos Santos przed bieżącym sezonem. Od kampanii 2025/2026 Brazylijka jest zawodniczką Saint-Amand Porte du Hainaut HB. We francuskiej Ligue Butagaz Énergie rozegrała 19 spotkań i zdobyła 30 goli. Mierząca 177 cm wzrostu zawodniczka radzi sobie zarówno na środku, jak i z lewej strony rozegrania. Niebawem dowiemy się, jak sprawdzi się w polskiej ORLEN Superlidze Kobiet. Kontrakt Brazylijki obowiązuje do końca sezonu 2026/2027 i zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

Informacja prasowa