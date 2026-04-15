Nie żyje 35-letni mistrz. Zmarł podczas zawodów
Nie żyje David Parrish, mistrz ultramaratonów. Mężczyzna zmarł podczas biegu w górach w Szkocji.
- Zmarł 35-letni biegacz David Parrish, który brał udział w biegu charytatywnym
- Bieg upamiętniał jego przyjaciela Luke'a Irelanda
- W przeszłości zmarły był żołnierzem Royal Marines
- Lokalna policja nie stwierdziła podejrzanych okoliczności śmierci
35-latek był niezwykle doświadczonym biegaczem, mającym na koncie liczne sukcesy. Tym razem brał udział w biegu charytatywnym, upamiętniającym jego przyjaciela Luke'a Irelanda.
Jak poinformowała lokalna policja, nie stwierdzono podejrzanych okoliczności śmierci biegacza.
W przeszłości Parrish był żołnierzem Royal Marines.
