Polacy zrobią niespodziankę na MŚ? "Róże mają być na końcu tej drogi"

Michał Białoński, Polsat Sport: Już 2 maja w Sosnowcu rozpoczną się MŚ Dywizji 1A, na których nasi hokeiści powalczą o awans do światowej elity.

Marta Zawadzka, wiceprezes PZHL-u, członek zarządu IIHF-u: Najpierw zmierzamy do organizacji MŚ juniorów Dywizji 1A w Krynicy, które rozpoczną się już 18 kwietnia. Liczymy na dobry występ naszych młodych hokeistów. Później czeka nas impreza sezonu, czyli MŚ Dywizji 1A seniorów w Sosnowcu.

Zadanie nie będzie łatwe, bo oprócz spadkowiczów z elity – Kazachstanu i Francji naszym rywalem będzie bardzo niewygodna dla nas Ukraina. Czy sosnowiecki Stadion Zimowy jest już przygotowany na MŚ?

Spać spokojnie będę dopiero 9 maja, gdy wszystko się skończy i będziemy świętować sukces. Zarówno organizacyjny, jak i sportowy mam nadzieję. Z Sosnowcem i Zagłębiowskim Parkiem Sportowym mamy dobrą współpracę. Obiekt ma być gotowy na MŚ 30 kwietnia. Wówczas będzie można przeprowadzić pierwsze treningi. Wcześniej będziemy wykorzystywać infrastrukturę w Bytomiu i Tychach, aby drużyny mogły się przygotowywać do turnieju. Ukraina chce do nas przyjechać już w połowie kwietnia, Japonia z Francją dotrą do nas około 27 kwietnia. Czekają nas sparingi ze Słowenią, która będzie bazować w Tychach. Do Tychów 28 kwietnia dotrze także Kazachstan, który zmierzy się towarzysko ze Słowenią.

Po raz kolejny pokazujemy, że infrastruktura hokejowa na Śląsku jest na tyle mocna, że mamy nie tylko Sosnowiec, którego Stadion Zimowy będzie wspaniały na MŚ, ale mamy także dwa inne obiekty, na których mogą się przygotowywać drużyny do MŚ.

Czy fińska myśl szkoleniowa Pekki Tirkkonena okaże się dla nas skuteczna i szczęśliwa w walce o powrót do elity MŚ?

Oczywiście, że nasze serduszka są wypełnione nadzieją, że tak właśnie będzie. Wierzymy w moc Pekki. Ostatnie turnieje sparingowe pokazały, że sprawdza wielu zawodników, dał szansę duże grupie młodych zawodników, żeby pokazali się z jak najlepszej strony. Oczywiście, to były mecze sparingowe, więc raz zwycięskie, a innym razem przegrane, ale to o to chodzi, żeby ta nasza droga od początku nie była usłana różami, ale by róże były na jej końcu.

Nowy zarząd PZHL-u z Krzysztofem Woźniakiem na czele, ale także panią, Danutą Piorun i Agatą Michalską robi porządki ku lepszej przyszłości polskiego hokeja. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz który jest także wiceprzewodniczącym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ogłosił, że Metropolia zostaje sponsorem Tauron Hokej Ligi od sezonu 2026/2027.

Jak najbardziej jest to dobra wiadomość. My cały czas próbujemy poszerzać pulę sponsorów inwestujących w hokej. Dobrze się stało, że oprócz miast, zainteresowała się tym także Metropolia. W rozwój naszej dyscypliny angażują się także województwa, co cieszy. Takie rzeczy wzmacniają hokej nie tylko na najwyższym poziomie, ale też na niższych szczeblach, wśród młodzieży, czy hokej kobiet. Nasz duży sponsor Tauron pozwala nam na to, aby część środków z umowy z nim finansowała sport młodzieżowy. W ten sposób hokej na lodzie zaczyna się odbudowywać, zyskuje uznanie mecenasów.

Dużo dobrego dla hokeja się wydarzyło w Bytomiu. Prezydent Mariusz Wołosz doprowadził do odbudowy Polonii z trenerem Andriejem Gusowem za sterami. Polonia w roli beniaminka awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Polski i postawiła wysoko poprzeczkę przed Zagłębiem Sosnowiec, które zdobyło brązowy medal.

To prawda. Powrót Polonii Bytom do Tauron Hokej Ligi był mocny, niezwykle udany. Bardzo się cieszymy z tego, że w Bytomiu mamy tak mocny i silny ośrodek seniorskiego hokeja. Podkreślę także klasę żeńskiej drużyny Polonii Bytom, która wywalczyła piętnaste mistrzostwo Polski.

Nasze panie dobrze zaczęły MŚ Dywizji IIA w Bledzie, od pokonania 5-0 Australii. Czy gdyby im się udało awansować do MŚ Dywizji IB staralibyśmy się o organizację turnieju w Polsce?

Myślę, że tak. Przede wszystkim mamy już dobrą historię, zorganizowaliśmy kilka turniejów zakończonych sukcesem. Poza tym, Polska ma bardzo dobrą infrastrukturę lodowisk. Ona stale rośnie i jesteśmy wdzięczni za kolejne inwestycje. Natomiast dzięki temu, że mamy dużo lodowisk, na których możemy gościć MŚ, moje starania dyplomatyczne są troszeczkę ułatwione. Wiadomo, że dobra organizacja się liczy, ale bez nowoczesnych lodowisk trudno by było o nią. Do tego dochodzą wspaniali kibice, dzięki czemu po swojej stronie mamy niemałą przewagę.