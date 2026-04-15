„Zbirna” w Bytomiu szlifuje formę na hokejowe MŚ

Biało-Czerwoni na turnieju w Sosnowcu, poza meczem z Ukrainą, zmierzą się kolejno z Francją, Kazachstanem, Japonią oraz Litwą. Przed rokiem na MŚ Dywizji 1A w rumuńskim Sfantu Gheorghe górą byli Ukraińcy, którzy wygrali z nami 4:1. - Ostatni gol, to był strzał do pustej bramki. Ten mecz też był wyrównany i według mnie o naszej wygranej zadecydowało tylko to, że my mieliśmy szerszy skład, bo Polakom zabrakło trzech czy czterech ważnych zawodników i to zadecydowało o końcowym wyniku tego spotkania – wspomina tamten mecz napastnik KH Energi Toruń i reprezentacji Ukrainy, Andrij Deniskin.

Przed rokiem „Zbirna” – jako beniaminek zmagań na zapleczu Elity – była o krok od powtórzenia wyczynu Polaków z 2023 roku. Biało-Czerwoni będąc nowicjuszem w Dywizji 1A zdołali zapewnić sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ukraina w ostatnim meczu grupowym w Sfantu Gheorghe dosyć niespodziewanie przegrała z Japonią 2:3, tracąc szanse na zapewnienie sobie prawu gry w rozgrywkach Elity. - Przegraliśmy ten mecz, bo byliśmy gorsi od naszego rywala. Nie mogę powiedzieć, że sędzia popełniał błędy, czy graliśmy na złym lodzie, bo to nie było prawdą. Przegraliśmy ten mecz, bo graliśmy gorzej od naszego przeciwnika. Ten mecz to już historia i musimy o nim jak najszybciej zapomnieć i teraz skupić się na tym, aby jak najlepiej zagrać na mistrzostwach w tym roku – uważa napastnik Ołeksij Worona, który podobnie jak Andrij Deniskin, jest zawodnikiem KH Energi Toruń.

Polskie akcenty w kadrze Ukrainy

Wśród powołanych przez Dmytro Chrystycza na obóz w Bytomiu znalazło się 31 zawodników: czterech bramkarzy, jedenastu obrońców i siedemnastu napastników. W tym gronie jest czterech zawodników występujących w lidze polskiej. Poza Deniskinem i Woroną, którzy grają w KH Energi Toruń, powołanie otrzymał także bramkarz Polonii Bytom, Bohdan Djaczenko i napastnik Re-Plast Unii Oświęcim – Ołeksandr Peresunko. W zasadzie nawet nie czterech, a pięciu zawodników, bo kilka dni temu kontrakt z Polonią Bytom podpisał napastnik Jewhen Fadiejew, który podczas MŚ formalnie będzie zawodnikiem Snackpoint Eaters Limburg z ligi CEHL (wspólne hokejowej rozgrywki belgijsko - holenderskie).



Największym zaskoczeniem w kadrze Ukrainy jest brak powołania dla napastnika Hliba Kriwoszapkina, najlepiej punktującego zawodnika ligi ukraińskiej, który grał w „Zbirnej” na dwóch poprzednich mistrzostwach świata. Niespodzianką jest także umieszczenie na liście zawodników rezerwowych bramkarza Eduarda Zacharczenki (HK Kremenczuk), a także doświadczonego obrońcy Filippa Pangiełowa-Jułdaszewa, grającego na drugim poziomie rozgrywkowym w Słowacji w zespole Spartaka Dubnicy, a w przeszłości zawodnika Unii Oświęcim i Podhala Nowy Targ. Wśród rezerwowych znalazł się także Wołodymyr Czerdak z mistrzowskiego Sokiła Kijów, który w zakończonym sezonie był najlepszym strzelcem i drugim najlepiej punktującym zawodnikiem ligi ukraińskiej.



Od początku przygotowań trener Chrystycz nie będzie mógł skorzystać ze wszystkich zawodników. We wtorek walkę w finale play-off czeskiej ligi Maxa (drugi poziom rozgrywkowy) zakończyli Stanisław Sadowikow (Berani Zlin) i Ilarion Kuprijanow (Dukla Jihlava). W decydującym siódmym meczu finałowym Dukla wygrała 4:1 i w barażu o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej zmierzy się z walczącym o utrzymanie w czeskiej Extralidze zespołem HC Litvinov, którego zawodnikiem jest reprezentant Polski – Paweł Zygmunt. Pierwszy mecz barażowy zostanie rozegrany już w najbliższy piątek.



W trakcie obozu w Bytomiu kadra Ukrainy ma w planie rozegrać kilka meczów kontrolnych. Na razie nie są znani rywale, ale wiadomo, że te spotkania odbędą się poza granicami Polski.

Szeroka kadra Ukrainy na zgrupowanie w Bytomiu:

Bramkarze: Bohdan Djaczenko (Polonia Bytom/Polska), Ołeh Petrow (Sokił Kijów), Serhij Pysarenko (Varese/Włochy), Ołeksandr Łewszyn (Prince George Cougars/WHL)



Obrońcy: Ihor Mereżko (HC Pilzno/Czechy), Artem Hrebenyk (HC Caen/Francja), Wołodymyr Wołkow (Gladiators Trnawa/Słowacja), Denys Matusewycz (HK Krzemieńczuk), Ołeksij Dachnowski (HC Koszyce/Słowacja), Jewhen Ratuszny (Sokił Kijów), Iwan Sysak (HC Feltre/Włochy), Mykoła Kosarew (Stavanger Oilers/Norwegia), Hlib Petrow (HC Pilzno U20/Czechy), Iwan Korodiuk (Bowling Green State University/NCAA), Artur Czołacz (Henderson Silver Knights/AHL)



Napastnicy: Ołeksandr Peresunko (Unia Oświęcim/Polska), Daniił Tracht (Lukko Rauma/Finlandia), Andrij Denyskin (KH Energa Toruń/Polska), Ołeksij Worona (KH Energa Toruń/Polska), Witalij Lalka (HK Krzemieńczuk), Stanisław Sadowikow (Berani Zlin/Czechy), Ilarion Kuprijanow (Dukla Jihlava/Czechy), Jewhen Fadiejew (Snackpoint Eaters Limburg/Holandia), Mychajło Simczuk (Trinity Western University/Kanada), Feliks Morozow (HC Morzine-Avoriaz/Francja), Wiktor Zacharow (Sokił Kijów), Denys Borodaj (Sokił Kijów), Mykyta Olijnyk (Sokił Kijów), Artem Buzoweria (Coventry Blaze/Wielka Brytania), Ołeksij Jewtiechow (Dynamo Pardubice B/Czechy), ), Illa Szybinski (Guelph Storm/OHL), Bohdan Panasenko (Rapaces de Gap/Francja)



Rezerwowi:



Bramkarze: Eduard Zacharczenko (HK Krzemieńczuk), Nazar Bojko (Kijów Capitals/Łotwa)



Obrońcy: Mykyta Połonycki (Sokił Kijów), Ołeksij Janiszewski (Sokił Kijów), Filipp Pangiełow-Jułdaszew (Spartak Dubnica/Słowacja)



Napastnicy: Władysław Braga (HK Krzemieńczuk), Nikita Iwaszczenko (Blackfalds Bulldogs/BCHL), Ignat Pazij (Flint Firebirds/OHL), Swiatosław Tymczenko (Sokił Kijów), Wołodymyr Czerdak (Sokił Kijów), Illa Krykla (Sokił Kijów)



Trener: Dmytro Chrystycz

Asystenci: Oleg Szafarenko, Oleg Zadojenko. Trener bramkarzy: Igor Karpienko



Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie w Sosnowcu – od 2 maja do 8 maja na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.