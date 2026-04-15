Takiego dopingu jeszcze nie było! PlusLiga bije rekordy popularności

Siatkówka

Zbliżamy się do końca kolejnego historycznego sezonu PlusLigi pod względem frekwencji na trybunach. Kibice nie zawodzą i średnio przychodzi ich na mecz blisko 2500. To kapitalny wynik, choć do rekordów z sezonu 2024/2025 nieco brakuje. Skąd bierze się ta popularność?

Siatkarz w czarnej koszulce z napisem "LUK" rozmawia z zawodnikiem w białej koszulce przez siatkę.
fot. PAP
Sezon 2025/2026 to fantastyczna frekwencja na meczach PlusLigi


W tym sezonie PlusLiga wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców, a kluby nie mają większych problemów ze sprzedażą biletów. Rozgrywki notują jeden z najlepszych wyników frekwencyjnych, a średnia liczba widzów na pojedynczym spotkaniu to blisko 2500.

 

Do rozegrania zostały najważniejsze mecze fazy finałowej, które zgromadzą wielu kibiców na trybunach. Do tej pory na meczach PlusLigi w sezonie 2025/2026 zasiadło 478 863 widzów. Kwestią czasu jest przekroczenie pół miliona fanów.

 

Rekordowe wyniki padły w sezonie 2024/2025


Do tej pory rekordowa frekwencja na meczach PlusLigi miała miejsce w sezonie 2024/2025. Wówczas na każdym meczu tej ligi siatkarskiej zasiadało średnio 2515 kibiców. To dało łączny wynik aż 663 856 widzów, którzy na żywo obejrzeli spotkania najwyższej klasy męskich rozgrywek siatkarskich w Polsce.

 

To wszystko w realiach, gdzie wszystkie mecze PlusLigi transmitowane są na sportowych antenach Polsatu i również gromadzą przed telewizorami dziesiątki tysięcy kibiców.

 

Jaki klub notuje największą średnią frekwencję?


Największą średnią frekwencję w sezonie 2025/2026 notuje Bogdanka LUK Lublin. Na domowych meczach Mistrzów Polski zasiada średnio 4199 widzów, co jest kapitalnym wynikiem. Kolejne miejsca na podium zajmują:

 

· Indykpol AZS Lublin z 4008 widzów

· Energa Trefl Gdańsk ze średnią 3662 kibiców na mecz.

 

Skąd bierze się popularność PlusLigi?


Popularność PlusLigi w ostatnich latach to efekt sukcesów siatkarskiej reprezentacji Polski oraz czołowych klubów, które regularnie biją się o zwycięstwa w Lidze Mistrzów, Pucharze CEV czy Pucharze Challenge. Do tego nasze rozgrywki są świetnie opakowane marketingowo i transmitowane na wysokim poziomie przez Polsat Sport, czyli wieloletniego partnera PlusLigi.

 

W klubach pojawiają się ogromne pieniądze, co przyciąga gwiazdy. To nie tylko liderzy reprezentacji Polski, ale też zawodnicy decydujący o sile innych czołowych reprezentacji świata, np. Włoch, Francji, Brazylii czy USA.

 

Nie bez powodu PlusLiga jest uznawana za jedną z najsilniejszych lig siatkarskich na świecie. To sprawia, że w najbliższych latach wciąż powinniśmy być świadkami rekordowych wyników frekwencyjnych.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA
Zobacz także

Emocjonujące starcie na Torwarze! Siatkarze Bogdanki bliżej finału PlusLigi

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 