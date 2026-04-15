Takiego dopingu jeszcze nie było! PlusLiga bije rekordy popularności
Zbliżamy się do końca kolejnego historycznego sezonu PlusLigi pod względem frekwencji na trybunach. Kibice nie zawodzą i średnio przychodzi ich na mecz blisko 2500. To kapitalny wynik, choć do rekordów z sezonu 2024/2025 nieco brakuje. Skąd bierze się ta popularność?
Sezon 2025/2026 to fantastyczna frekwencja na meczach PlusLigi
W tym sezonie PlusLiga wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców, a kluby nie mają większych problemów ze sprzedażą biletów. Rozgrywki notują jeden z najlepszych wyników frekwencyjnych, a średnia liczba widzów na pojedynczym spotkaniu to blisko 2500.
Do rozegrania zostały najważniejsze mecze fazy finałowej, które zgromadzą wielu kibiców na trybunach. Do tej pory na meczach PlusLigi w sezonie 2025/2026 zasiadło 478 863 widzów. Kwestią czasu jest przekroczenie pół miliona fanów.
Rekordowe wyniki padły w sezonie 2024/2025
Do tej pory rekordowa frekwencja na meczach PlusLigi miała miejsce w sezonie 2024/2025. Wówczas na każdym meczu tej ligi siatkarskiej zasiadało średnio 2515 kibiców. To dało łączny wynik aż 663 856 widzów, którzy na żywo obejrzeli spotkania najwyższej klasy męskich rozgrywek siatkarskich w Polsce.
To wszystko w realiach, gdzie wszystkie mecze PlusLigi transmitowane są na sportowych antenach Polsatu i również gromadzą przed telewizorami dziesiątki tysięcy kibiców.
Jaki klub notuje największą średnią frekwencję?
Największą średnią frekwencję w sezonie 2025/2026 notuje Bogdanka LUK Lublin. Na domowych meczach Mistrzów Polski zasiada średnio 4199 widzów, co jest kapitalnym wynikiem. Kolejne miejsca na podium zajmują:
· Indykpol AZS Lublin z 4008 widzów
· Energa Trefl Gdańsk ze średnią 3662 kibiców na mecz.
Skąd bierze się popularność PlusLigi?
Popularność PlusLigi w ostatnich latach to efekt sukcesów siatkarskiej reprezentacji Polski oraz czołowych klubów, które regularnie biją się o zwycięstwa w Lidze Mistrzów, Pucharze CEV czy Pucharze Challenge. Do tego nasze rozgrywki są świetnie opakowane marketingowo i transmitowane na wysokim poziomie przez Polsat Sport, czyli wieloletniego partnera PlusLigi.
W klubach pojawiają się ogromne pieniądze, co przyciąga gwiazdy. To nie tylko liderzy reprezentacji Polski, ale też zawodnicy decydujący o sile innych czołowych reprezentacji świata, np. Włoch, Francji, Brazylii czy USA.
Nie bez powodu PlusLiga jest uznawana za jedną z najsilniejszych lig siatkarskich na świecie. To sprawia, że w najbliższych latach wciąż powinniśmy być świadkami rekordowych wyników frekwencyjnych.