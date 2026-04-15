TAURON Liga: UNI Opole - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo

W spotkaniach o trzecie miejsce UNI Opole zawalczy z BKS-em Bostik ZGO Bielsko-Biała. W fazie półfinałowej Bielszczanki walczyły o miejsce w finale, niestety w trzecim spotkaniu z KS DevelopResem Rzeszów, to przeciwniczki drużyny z Podkarpacia okazały się lepsze. Bilans meczowy dla BKS-u to 0:3, 3:2, 1:3.

UNI Opole nie zagrało długo w półfinałach. PGE Budowlani Łódź pokazali najwyższą formę, zabezpieczając miejsce w finale w dwóch wygranych spotkaniach (3:0, 3:2).

Podczas rundy zasadniczej drużyna z Opola w obu spotkaniach z Bielszczankami wygrała 3:0. UNI Opole pozostaje faworytem do zdobycia brązu.

Relacja live i wynik na żywo meczu UNI Opole - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

jp, Polsat Sport