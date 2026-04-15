Turniej finałowy Pucharu Polski. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Już w sobotę 18 kwietnia zostaną rozegrane oba mecze półfinałowe Pucharu Polski w piłce ręcznej. Orlen Wisła Płock podejmie Industrię Kielce, natomiast Netland MKS Kalisz zagra z PGE Wybrzeże Gdańsk. Finał odbędzie się w niedzielę 19 kwietnia. Gdzie obejrzeć turniej finałowy Pucharu Polski?
Orlen Wisła Płock pokonała AZS AGH Kraków w ćwierćfinale Pucharu Polski 30:21. Z kolei Industria Kielce pewnie wygrała z Gwardią Opole 32:20. Teraz oba zespoły zagrają o awans do wielkiego finału.
Będzie to ich drugie spotkanie w 2026 roku. Miesiąc temu w lidze zespół z Płocka odniósł zwycięstwo po rzutach karnych.
W drugim półfinale Netland MKS Kalisz zmierzy się z drużyną PGE Wybrzeże Gdańsk. Zawodnicy Patryka Rombla w poprzednim etapie wyeliminowali MMTS Kwidzyn, natomiast zespół z Kalisza pokonał Śląsk Wrocław.
Jedyne bezpośrednie spotkanie w tym roku wygrał MKS - 35:31. Ostatnio nie jest jednak w zbyt dobrej formie, gdyż w czterech meczach ligowych poniósł aż trzy porażki.
Tytułu Pucharu Polski broni Industria Kielce, która w ubiegłorocznym finale pokonała Orlen Wisłę Płock 27:24. Tym samym przerwała trzyletnią dominację zespołu Xaviego Sabate.
Turniej finałowy Pucharu Polski. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:
Orlen Wisła Płock - Industria Kielce - sobota 18 kwietnia, godz. 15:30. Transmisja: Polsat Sport 2
Netland MKS Kalisz - PGE Wybrzeże Gdańsk - sobota 18 kwietnia, godz. 17:50. Transmisja: Polsat Sport 2
Wielki finał - niedziela 19 kwietnia, godz. 15:00. Transmisja: Polsat Sport 2.
Wszystkie spotkania będą również transmitowane w internecie na platformie Polsat Box Go.