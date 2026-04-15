Turniej finałowy Pucharu Polski. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Orlen Wisła Płock pokonała AZS AGH Kraków w ćwierćfinale Pucharu Polski 30:21. Z kolei Industria Kielce pewnie wygrała z Gwardią Opole 32:20. Teraz oba zespoły zagrają o awans do wielkiego finału.

Będzie to ich drugie spotkanie w 2026 roku. Miesiąc temu w lidze zespół z Płocka odniósł zwycięstwo po rzutach karnych.

W drugim półfinale Netland MKS Kalisz zmierzy się z drużyną PGE Wybrzeże Gdańsk. Zawodnicy Patryka Rombla w poprzednim etapie wyeliminowali MMTS Kwidzyn, natomiast zespół z Kalisza pokonał Śląsk Wrocław.

Jedyne bezpośrednie spotkanie w tym roku wygrał MKS - 35:31. Ostatnio nie jest jednak w zbyt dobrej formie, gdyż w czterech meczach ligowych poniósł aż trzy porażki.

Tytułu Pucharu Polski broni Industria Kielce, która w ubiegłorocznym finale pokonała Orlen Wisłę Płock 27:24. Tym samym przerwała trzyletnią dominację zespołu Xaviego Sabate.

Turniej finałowy Pucharu Polski. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:

Orlen Wisła Płock - Industria Kielce - sobota 18 kwietnia, godz. 15:30. Transmisja: Polsat Sport 2

Netland MKS Kalisz - PGE Wybrzeże Gdańsk - sobota 18 kwietnia, godz. 17:50. Transmisja: Polsat Sport 2

Wielki finał - niedziela 19 kwietnia, godz. 15:00. Transmisja: Polsat Sport 2.

Wszystkie spotkania będą również transmitowane w internecie na platformie Polsat Box Go.