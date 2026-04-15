W wielkim finale już 2-0! Drużyna Joanny Wołosz o krok od tytułu

Początek premierowej partii przyniósł równą grę obu ekip (7:7), później jednak przewagę zaczęły budować siatkarki Imoco Volley (8:11, 10:16). Przyjezdne utrzymały korzystny rezultat do końca, a w ostatniej akcji seta skutecznie zaatakowała Ting Zhu (21:25).





W drugim secie zespół Conegliano odskoczył rywalkom już w pierwszych akcjach (0:4). Przyjezdne grały skutecznie w ofensywie i utrzymywały przewagę na przestrzeni seta (10:14, 13:20). W ekipie z Mediolanu słabiej prezentowała się Paola Egonu; w tej sytuacji gospodynie nie miały argumentów, by nawiązać wyrównaną walkę i przegrały 19:25.

Na początku trzeciej odsłony minimalną przewagę uzyskały gospodynie (5:3), ale siatkarki Imoco Volley wyrównały po zagrywce Gabi (8:8), a w środkowej części seta uzyskały przewagę (13:16, 15:19). Utrzymały skuteczność do końca, a Sarah Fahr zamknęła mecz atakiem ze środka (18:25).

Skrót meczu Milano - Conegliano:

Najwięcej punktów dla zwycięskiej ekipy zdobyły Isabelle Haak (22) oraz Gabi (14), a dla pokonanych - Paola Egonu (15). Joanna Wołosz wywalczyła trzy oczka (dwa ataki + jeden blok).

Numia Vero Volley Milano – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0:3 (21:25, 19:25, 18:25)

Milano: Rebecca Piva, Paola Egonu, Khalia Lanier, Hena Kurtagic, Anna Danesi, Francesca Bosio – Eleonora Fersino (libero) oraz Elena Pietrini, Benedetta Sartori, Vita Akimova, Kamerynn Miner. Trener: Stefano Lavarini

Conegliano: Joanna Wołosz, Gabi, Sarah Fahr, Isabelle Haak, Ting Zhu, Cristina Chirichella – Monica De Gennaro (libero) oraz Merit Adigwe, Nika Daalderop. Trener: Daniele Santarelli.

Stan rywalizacji do trzech zwycięstw 2–O dla Imoco Volley.