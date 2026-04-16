Antoni Kowalski - Mark Williams. Kiedy mecz? O której godzinie?
Antoni Kowalski - Mark Williams to mecz pierwszej rundy mistrzostw świata w snookerze 2026. Kiedy mecz Kowalski - Williams? O której godzinie Kowalski - Williams na MŚ w snookerze?
Polscy kibice w końcu doczekali się reprezentanta naszego kraju w MŚ w snookerze. Antoni Kowalski w kapitalnym stylu przebrnął przez kwalifikacje do tegorocznej edycji i jako pierwszy Polak w historii zagra w legendarnym Crucible Theatre.
ZOBACZ TAKŻE: Szok w świecie sportu! Gwiazda zawieszona za ustawianie meczów
W czwartek odbyło się losowanie drabinki MŚ 2026. Jak się okazało, los nie był łaskawy dla młodego Polaka. Jego debiutanckim rywalem w mistrzostwach świata będzie bowiem trzykrotny triumfator tej imprezy, legendarny Mark Williams.
Do tej pory Kowalski i Williams nie mieli okazji ze sobą rywalizować. Czy Polak sprawi niespodziankę i postraszy słynnego Walijczyka?
Antoni Kowalski - Mark Williams. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Antoni Kowalski - Mark Williams? O której godzinie Antoni Kowalski - Mark Williams w MŚ w snookerze? Pierwsza sesja z udziałem Polaka i Walijczyka została zaplanowana na sobotę 18 kwietnia. Początek zmagań o godzinie 15.30. Dokończenie meczu w niedzielę 19 kwietnia o godzinie 20.00.