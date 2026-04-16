Antoni Kowalski - Mark Williams. Wynik meczu. Kto wygrał?
Antoni Kowalski - Mark Williams to mecz pierwszej rundy MŚ w snookerze 2026. Kto wygrał mecz Antoni Kowalski - Mark Williams? Jaki był wynik meczu Antoni Kowalski - Mark Williams?
To historyczna chwila dla polskiego snookera. Po raz pierwszy reprezentant naszego kraju zagra w mistrzostwach świata. 22-letni Antoni Kowalski w znakomitym stylu przeszedł kwalifikacje i wystąpi w głównej drabince tegorocznych MŚ.
W czwartek Kowalski poznał rywala w pierwszej rundzie. Jego rywalem będzie Mark Williams, słynny walijski zawodnik, trzykrotny mistrz świata.
Jak młody Polak poradzi sobie w starciu z legendą snookera?
Antoni Kowalski - Mark Williams. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Antoni Kowalski - Mark Williams w MŚ w snookerze 2026 poznamy późnym wieczorem w niedzielę 19 kwietnia. Wówczas rozegrana zostanie bowiem druga sesja tego spotkania.