To historyczna chwila dla polskiego snookera. Po raz pierwszy reprezentant naszego kraju zagra w mistrzostwach świata. 22-letni Antoni Kowalski w znakomitym stylu przeszedł kwalifikacje i wystąpi w głównej drabince tegorocznych MŚ.

ZOBACZ TAKŻE: Szok w świecie sportu! Gwiazda zawieszona za ustawianie meczów

W czwartek Kowalski poznał rywala w pierwszej rundzie. Jego rywalem będzie Mark Williams, słynny walijski zawodnik, trzykrotny mistrz świata.

Jak młody Polak poradzi sobie w starciu z legendą snookera?

Antoni Kowalski - Mark Williams. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Antoni Kowalski - Mark Williams w MŚ w snookerze 2026 poznamy późnym wieczorem w niedzielę 19 kwietnia. Wówczas rozegrana zostanie bowiem druga sesja tego spotkania.