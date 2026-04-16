ATP w Monachium: Johnson/Zieliński - Luz/Matos. Relacja live i wynik na żywo
Czas na ćwierćfinałowe spotkanie w grze deblowej podczas BMW Open w Monachium, gdzie zmierzą się pary Orlando Luz/Rafael Matos i Luke Johnson/Jan Zieliński. Początek spotkania zaplanowano na godz.12:30. Relacja live i wynik na żywo meczu na Polsatsport.pl.
Tegoroczne BMW Open w Monachium jest w fazie ćwierćfinałowej. W 2025 zwyciężyli Andre Göransson i Sem Verbeek. Pokonali w finale Kevina Krawietza i Tima Pütza wynikiem 6:4, 6:4. Dla obu wygranych był to pierwszy tytuł ATP 500 na tym poziomie.
Spotkanie w 1/8 finału Luke Johnson i Jan Zieliński zagrali z Alexandrem Erlerem i Lucas Miedlerem. Zamknęli spotkanie w setach setach, zwyciężając 6:4, 6:7 (2-7), 10-6. Ich brazylijscy przeciwnicy w poprzedniej rundzie również wygrali 2:1 (6:7, 6:4, 10:7).
