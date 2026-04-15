Murray ogłosił zakończenie kariery! Zdobył aż siedem tytułów wielkoszlemowych

Tenis

Jamie Murray, 40-letni tenisista i starszy brat słynnego Andy'ego, oficjalnie ogłosił zakończenie sportowej kariery. Deblista odszedł na emeryturę, mając w swoim dorobku trzydzieści cztery wygrane turnieje, w tym aż siedem triumfów w imprezach wielkoszlemowych.

Dwóch mężczyzn w strojach tenisowych siedzi obok siebie, trzymając butelki z wodą i ręczniki.
fot: PAP
Jaime Murray (po lewej) oraz Andy Murray (po prawej)

Szkot przekazał informację o przejściu na sportową emeryturę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

- Moja tenisowa podróż dobiega końca po 36 latach. Czuję się bardzo szczęśliwy i zaszczycony z powodu tych wszystkich niesamowitych doświadczeń, jakie dał mi ten wspaniały sport - napisał 40-latek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Jest awans! Polski tenisista gra dalej

 

- Dziękuję mamie, tacie, Andy'emu, Ale, Alanowi, Louisowi i Thomasowi za niesamowite wsparcie, wysiłek i poświęcenie przez całą moją karierę, co pozwoliło mi osiągnąć wszystko, co mogłem w tym sporcie. Wobec wszystkich innych, którzy mi pomagali i mnie wspierali - doceniam was wszystkich!

 

Starszy z braci Murrayów, w przeciwieństwie do Andy'ego, specjalizował się w grze podwójnej. W trakcie swojej kariery zdobył łącznie trzydzieści cztery trofea, a wśród nich aż siedem tytułów wielkoszlemowych. Brytyjczyk dwukrotnie triumfował w Wimbledonie w rywalizacji mikstów - najpierw w 2007 roku grając u boku Jeleny Jankovic, a dziesięć lat później w parze z Martiną Hingis. Z kolei w 2016 roku wygrał w męskich turniejach deblowych podczas Australian Open oraz US Open, gdzie tworzył duet z Brazylijczykiem Bruno Soaresem.

 

40-latek był także częścią reprezentacji Wielkiej Brytanii, która w 2015 roku triumfowała w Pucharze Davisa.

ŁO, Polsat Sport
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Arthur Rinderknech - Joao Fonseca. Skrót meczu

