Niespodziewana decyzja! Alcaraz nagle to ogłosił

Carlos Alcaraz wycofał się z turnieju ATP w Barcelonie. Wszystko z powodu kontuzji.

Hiszpan udanie rozpoczął zmagania w stolicy Katalonii od pokonania Otto Virtanena w pierwszej rundzie. Nic nie zwiastowało tego, co wydarzy jakiś czas później.

 

Alcaraz podjął bowiem decyzję o wycofaniu się z turnieju. Wszystko przez kontuzję przedramienia. To jego drugi tego typu uraz w ostatnich miesiącach.

 

Tym samym Alcaraz nie powróci na pierwsze miejsce w rankingu ATP. Mógł to zrobić tylko w wypadku zwycięstwa całego turnieju w Barcelonie. To oznacza, że liderem pozostanie Jannik Sinner, który ograł Hiszpana w niedawnym finale w Monte Carlo.

 

Po wycofaniu się Alcaraza, do ćwierćfinału bez gry awansował Tomas Machac.

 

Alcaraz dwukrotnie wygrał turniej w Barcelonie (2022 i 2023).

 

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 