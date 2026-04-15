Niespodziewana decyzja! Alcaraz nagle to ogłosił

Hiszpan udanie rozpoczął zmagania w stolicy Katalonii od pokonania Otto Virtanena w pierwszej rundzie. Nic nie zwiastowało tego, co wydarzy jakiś czas później.

Alcaraz podjął bowiem decyzję o wycofaniu się z turnieju. Wszystko przez kontuzję przedramienia. To jego drugi tego typu uraz w ostatnich miesiącach.

Tym samym Alcaraz nie powróci na pierwsze miejsce w rankingu ATP. Mógł to zrobić tylko w wypadku zwycięstwa całego turnieju w Barcelonie. To oznacza, że liderem pozostanie Jannik Sinner, który ograł Hiszpana w niedawnym finale w Monte Carlo.

Po wycofaniu się Alcaraza, do ćwierćfinału bez gry awansował Tomas Machac.

Alcaraz dwukrotnie wygrał turniej w Barcelonie (2022 i 2023).

