Awans Carlosa Alcaraza w Barcelonie!

W zeszłym tygodniu Carlos Alcaraz poniósł bolesną porażkę w finale turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Hiszpan okazał się gorszy od Włocha Jannika Sinnera i tym samym stracił jego kosztem pozycję lidera światowego rankingu.

Teraz Alcaraz przeniósł się do Barcelony, gdzie rywalizuje w imprezie rangi ATP 500. Hiszpański tenisista został rozstawiony z numerem 1., a jego przeciwnikiem w pierwszej rundzie był kwalifikant z Finlandii Otto Virtanen.

Początek spotkania był nerwowy z obu stron. W trzecim gemie break pointa miał Virtanen, a w czwartym - Alcaraz. Przy stanie 2:2 natomiast niżej notowany zawodnik prowadził aż 40:0 przy podaniu wicelidera rankingu. Nie wykorzystał jednak żadnej z trzech szans.

Kluczowy okazał się 10. gem zmagań. To wtedy decydujący cios wyprowadził Alcaraz, który odebrał serwis Virtanenowi i okazał się lepszy w premierowej partii wynikiem 6:4.

Hiszpan poszedł za ciosem w drugiej odsłonie pojedynku i odskoczył na 2:0. Fin odrobił jednak przełamanie, lecz kolejne dwa gemy należały do Alcaraza, który prowadził już 4:1.

Reprezentant gospodarzy podwyższył przewagę w drugim secie. Triumfował 6:2 i zameldował się w drugiej fazie turnieju w Barcelonie.

O miejsce w ćwierćfinale Alcaraz powalczy z Tomasem Machacem. Czech wcześniej odprawił w trzech setach Argentyńczyka Sebastiana Baeza.

Carlos Alcaraz - Otto Virtanen 6:4, 6:2

jc, Polsat Sport