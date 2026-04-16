Ćwierćfinał i koniec. Polak odpadł z turnieju
Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Brazylijczykami Orlando Luzem i Rafaelem Matosem 4:6, 4:6 w ćwierćfinale gry podwójnej tenisowego turnieju ATP na kortach ziemnych w Monachium.
W pierwszej rundzie para polsko-brytyjska, która wspólnie występuje od tego sezonu, wyeliminowała rozstawionych z numerem czwartym Austriaków Lucasa Miedlera i Alexandra Erlera 6:4, 6:7 (2-7), 10-6.
Wynik ćwierćfinału debla:
Orlando Luz, Rafael Matos (obaj Brazylia) - Luke Johnson, Jan Zieliński (W. Brytania, Polska) 6:4, 6:4.
