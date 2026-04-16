Gdzie obejrzeć Kosa na Kosę?

Kosa na Kosę rozpoczniemy od niezwykle przejmującego wydarzenia, jakim był czwartkowy pogrzeb Jacka Magiery. Wspomnieniami odnośnie byłego piłkarza oraz trenera podzielą się Jakub oraz Roman Koseccy.



Następnie nasi eksperci prześledzą najważniejsze wydarzenia związane z europejską oraz rodzimą piłką nożną. Najpierw przyjrzymy się wydarzeniom wtorkowych i środowych spotkań Ligi Mistrzów. Przygodę z najbardziej prestiżowymi rozgrywkami klubowymi zakończyła już FC Barcelona Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego, ponieważ górą w dwumeczu okazało się Atletico Madryt. Udział na etapie ćwierćfinału zakończyły również ekipy Realu Madryt, Sportingu Lizbona oraz Liverpoolu, a awans do najlepszej czwórki wywalczyły Bayern Monachium, Arsenal oraz PSG.



Następnie skomentujemy obszernie transmitowane w czwartek na naszych antenach mecze Ligi Europy oraz Ligi Konferencji, w szczególności koncentrując się na polskich zawodnikach.



Na sam koniec przejdziemy do najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej. W piątek walcząca o utrzymanie Legia Warszawa zagra u siebie z 2. w tabeli Zagłębiem Lubin, w sobotę Lech Poznań uda się w podróż do Szczecina, by zmierzyć się z Pogonią, natomiast w niedzielę Jagiellonia Białystok zagra wyjazdowy mecz z Arką Gdynia.



Transmisja programu Kosa na Kosę w piątek o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

