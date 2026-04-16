Nie żyje były piłkarz Arsenalu i Juventusu. Tragiczna śmierć słynnego bramkarza

Nie żyje Alex Manninger, były bramkarz między innymi Arsenalu, Juventusu czy Liverpoolu. Miał 48 lat. Jak donoszą austriackie media, został potrącony przez pociąg w Salzburgu.

  • Manninger grał we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech, reprezentując m.in. Fiorentinę, Sienę, Juventus i Augsburg
  • Jako bramkarz Arsenalu, wygrał Premier League w sezonie 1997/1998
  • Triumfował w Serie A w sezonie 2011/2012 jako zawodnik Juventusu
  • Reprezentował Austrię w 33 meczach, debiutując w 1999 roku
  • Pod koniec kariery był rezerwowym bramkarzem Liverpoolu
  • Manninger miał 48 lat i zginął w wyniku potrącenia przez pociąg w Salzburgu

Manninger był wychowankiem Salzburga. W 1997 roku trafił do Arsenalu. Później grał między innymi we Włoszech, Hiszpanii czy Niemczech. Występował w barwach takich klubów, jak Fiorentina, Siena, Juventus czy Augsburg. Pod koniec kariery pełnił rolę rezerwowego golkipera Liverpoolu.

 

Jako golkiper Arsenalu wygrał Premier League w sezonie 1997/1998, natomiast w rozgrywkach 2011/2012 triumfował w Serie A jako zawodnik Juventusu.

 

W barwach reprezentacji Austrii zadebiutował w 1999 roku. W drużynie narodowej rozegrał 33 mecze.

 

Miał 48 lat. Zginął w wyniku potrącenia przez pociąg w Salzburgu.

BS, Polsat Sport
