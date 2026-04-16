Nie żyje były piłkarz Arsenalu i Juventusu. Tragiczna śmierć słynnego bramkarza
Nie żyje Alex Manninger, były bramkarz między innymi Arsenalu, Juventusu czy Liverpoolu. Miał 48 lat. Jak donoszą austriackie media, został potrącony przez pociąg w Salzburgu.
Manninger był wychowankiem Salzburga. W 1997 roku trafił do Arsenalu. Później grał między innymi we Włoszech, Hiszpanii czy Niemczech. Występował w barwach takich klubów, jak Fiorentina, Siena, Juventus czy Augsburg. Pod koniec kariery pełnił rolę rezerwowego golkipera Liverpoolu.
Jako golkiper Arsenalu wygrał Premier League w sezonie 1997/1998, natomiast w rozgrywkach 2011/2012 triumfował w Serie A jako zawodnik Juventusu.
W barwach reprezentacji Austrii zadebiutował w 1999 roku. W drużynie narodowej rozegrał 33 mecze.
Miał 48 lat. Zginął w wyniku potrącenia przez pociąg w Salzburgu.