Nie żyje były piłkarz Arsenalu i Juventusu. Tragiczna śmierć słynnego bramkarza

Manninger był wychowankiem Salzburga. W 1997 roku trafił do Arsenalu. Później grał między innymi we Włoszech, Hiszpanii czy Niemczech. Występował w barwach takich klubów, jak Fiorentina, Siena, Juventus czy Augsburg. Pod koniec kariery pełnił rolę rezerwowego golkipera Liverpoolu.

ZOBACZ TAKŻE: Jacek Magiera nie żyje. Zbigniew Boniek żegna trenera

Jako golkiper Arsenalu wygrał Premier League w sezonie 1997/1998, natomiast w rozgrywkach 2011/2012 triumfował w Serie A jako zawodnik Juventusu.

W barwach reprezentacji Austrii zadebiutował w 1999 roku. W drużynie narodowej rozegrał 33 mecze.

Miał 48 lat. Zginął w wyniku potrącenia przez pociąg w Salzburgu.

