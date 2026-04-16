Nie żyje sędzia piłkarski. Został zastrzelony podczas meczu

Tragiczna informacja nadeszła z Ameryki Południowej, gdzie zginął sędzia piłkarski, Javier Ortega. Mężczyzna został postrzelony w trakcie meczu ligi ekwadorskiej.

Tragedia w Ekwadorze. Sędzia Ortega zginął podczas meczu ligi amatorskiej
  • W Ekwadorze uzbrojeni napastnicy wtargnęli na boisko podczas meczu lokalnej ligi amatorskiej
  • Sędzia Javier Ortega został śmiertelnie postrzelony w głowę
  • Sprawcom udało się zbiec z miejsca zbrodni
  • Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zbrodni
  • Trwają prace nad identyfikacją sprawców i ustaleniem motywu zbrodni

Do zdarzenia doszło w mieście Pasaje w Ekwadorze. Ortega sędziował spotkanie lokalnej ligi amatorskiej, gdy nagle na boisko wtargnęli uzbrojeni napastnicy. Jeden z oddanych przez nich strzałów trafił arbitra w głowę. Mężczyzna zginął na miejscu. 

 

O całej sytuacji poinformował "Daily Mail". Z relacji brytyjskiego tabloidu wynika, że rozgrywki natychmiast przerwano. Sprawcom udało się jednak zbiec z miejsca zdarzenia.

 

"To zbrodnia z zimną krwią popełniona w miejscu przeznaczonym dla społeczności i sportu. Javier Ortega, znany lokalny sędzia prowadzący mecz amatorski, został uznany za zmarłego na miejscu, mimo że na miejsce przyjechały natychmiast służby ratunkowe" - napisano. 

 

Sprawą zajmuje się policja, która zabezpieczyła teren boiska. Wiadomo także, że w najbliższym czasie na murawie nie będą rozgrywane żadne mecze. 

 

"Technicy kryminalistyki przeprowadzili oględziny na miejscu zdarzenia i zebrali zeznania świadków. Organy ścigania pracują nad identyfikacją sprawców i ustaleniem motywu przestępstwa" - poinformowano na lokalnym portalu la100.cienradios.com. 

 

Ortega miał 48 lat.

KP, Polsat Sport
