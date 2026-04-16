Nie żyje sędzia piłkarski. Został zastrzelony podczas meczu

Do zdarzenia doszło w mieście Pasaje w Ekwadorze. Ortega sędziował spotkanie lokalnej ligi amatorskiej, gdy nagle na boisko wtargnęli uzbrojeni napastnicy. Jeden z oddanych przez nich strzałów trafił arbitra w głowę. Mężczyzna zginął na miejscu.

O całej sytuacji poinformował "Daily Mail". Z relacji brytyjskiego tabloidu wynika, że rozgrywki natychmiast przerwano. Sprawcom udało się jednak zbiec z miejsca zdarzenia.

"To zbrodnia z zimną krwią popełniona w miejscu przeznaczonym dla społeczności i sportu. Javier Ortega, znany lokalny sędzia prowadzący mecz amatorski, został uznany za zmarłego na miejscu, mimo że na miejsce przyjechały natychmiast służby ratunkowe" - napisano.

Sprawą zajmuje się policja, która zabezpieczyła teren boiska. Wiadomo także, że w najbliższym czasie na murawie nie będą rozgrywane żadne mecze.

"Technicy kryminalistyki przeprowadzili oględziny na miejscu zdarzenia i zebrali zeznania świadków. Organy ścigania pracują nad identyfikacją sprawców i ustaleniem motywu przestępstwa" - poinformowano na lokalnym portalu la100.cienradios.com.

Ortega miał 48 lat.

