Nie żyje legenda Realu Madryt. Klub wydał komunikat

Santamaria grał w Realu Madryt w latach 1957-1966. Przyczynił się do zapoczątkowania największych sukcesów zespołu, z którym wywalczył m.in. cztery Puchary Europy, jeden Puchar Interkontynentalny, sześć tytułów La Liga oraz Puchar Hiszpanii. Łącznie w barwach "Królewskich" wystąpił 337 razy.

O śmierci 96-latka poinformował Real Madryt w specjalnym komunikacie.

"Santamaria zawsze będzie pamiętany jako jeden z największych symboli naszego klubu. Był częścią drużyny, która pozostanie w pamięci wszystkich madridistów i kibiców piłkarskich na całym świecie. Wraz z Di Stefano, Puskasem, Gento i Kopą, ta drużyna zaczęła budować mit Realu Madryt. Santamaría zawsze uosabiał wartości naszego klubu i do ostatniej chwili Real Madryt był jego największą pasją" - oświadczył Florentino Perez, prezydent Realu.

Pochodzący z Urugwaju piłkarz buty na kołek odwiesił w 1966 roku. Później został trenerem w akademii Realu Madryt. Prowadził także reprezentację Hiszpanii na igrzyskach olimpijskich w Meksyku w 1968 roku, w Moskwie w 1980 roku oraz w 1983 roku na mundialu w Hiszpanii.

