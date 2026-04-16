Polsat Futbol Cast - 16.04. Transmisja TV i stream online

Gościem Bożydara Iwanowa będzie Adam Dawidziuk, który obecnie odpowiedzialny jest za Muzeum Legii Warszawa, a wcześniej był dziennikarzem Przeglądu Sportowego.

W programie wspominać będziemy niedawno zmarłego Jacka Magierę. Utytułowany szkoleniowiec przez wiele lat związany był ze stołecznym klubem. To właśnie w tym zespole osiągał największe sukcesy. Kibice Legii na pewno zapamiętają występy swojej ukochanej drużyny pod batutą Magiery w Lidze Mistrzów, kiedy zremisowali z Realem Madryt.

Polski Związek Piłki Nożnej przekazał informację o śmieci zasłużonego trenera w piątek 10 kwietnia. Magiera miał 49 lat.

