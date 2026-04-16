Polsat Futbol Cast - 16.04. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Przed nami czwartkowy odcinek programu Polsat Futbol Cast, w którym będziemy wspominać niedawno zmarłego Jacka Magierę. Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

fot. Polsat Sport
Gościem Bożydara Iwanowa będzie Adam Dawidziuk, który obecnie odpowiedzialny jest za Muzeum Legii Warszawa, a wcześniej był dziennikarzem Przeglądu Sportowego.

 

W programie wspominać będziemy niedawno zmarłego Jacka Magierę. Utytułowany szkoleniowiec przez wiele lat związany był ze stołecznym klubem. To właśnie w tym zespole osiągał największe sukcesy. Kibice Legii na pewno zapamiętają występy swojej ukochanej drużyny pod batutą Magiery w Lidze Mistrzów, kiedy zremisowali z Realem Madryt.

 

Polski Związek Piłki Nożnej przekazał informację o śmieci zasłużonego trenera w piątek 10 kwietnia. Magiera miał 49 lat.

 

Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

