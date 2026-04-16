Polska tenisistka rozbiła turniejową jedynkę! 6:0 w pierwszym secie

Pierwszy set był wielkim zaskoczeniem przede wszystkim dla Brazylijki, która w 28 minut nie wygrała nawet gema. Chwalińska miała wszystko pod kontrolą.

Drugi set dostarczył więcej emocji, choć wydawało się, że po przełamaniu w szóstym gemie Polka za moment będzie cieszyła się ze zwycięstwa. Haddad Maia zdołała jednak odpowiedzieć tym samym. Jej dobry nastrój trwał tylko chwilę. Chwalińska ponownie przełamała Brazylijkę, eliminując ją z turnieju.

Ćwierćfinałową rywalką Polki będzie Szwajcarka Simona Waltert (rozstawiona z "5").

Wynik meczu:

Maja Chwalińska - Beatriz Haddad Maia 6:0, 6:4