Polska tenisistka rozbiła turniejową jedynkę! 6:0 w pierwszym secie

Tenis

Maja Chwalińska pokazała się ze świetnej strony podczas turnieju WTA w Oeiras. Polka pokonała rozstawioną z "1" Beatriz Haddad Maię 6:0, 6:4 i awansowała do ćwierćfinału.

Tenisistka Maja Chwalińska trzyma piłkę tenisową w lewej ręce, przygotowując się do podania.
fot. PAP
Maja Chwalińska

Pierwszy set był wielkim zaskoczeniem przede wszystkim dla Brazylijki, która w 28 minut nie wygrała nawet gema. Chwalińska miała wszystko pod kontrolą.

 

Drugi set dostarczył więcej emocji, choć wydawało się, że po przełamaniu w szóstym gemie Polka za moment będzie cieszyła się ze zwycięstwa. Haddad Maia zdołała jednak odpowiedzieć tym samym. Jej dobry nastrój trwał tylko chwilę. Chwalińska ponownie przełamała Brazylijkę, eliminując ją z turnieju.

 

Ćwierćfinałową rywalką Polki będzie Szwajcarka Simona Waltert (rozstawiona z "5").

 

Wynik meczu:

Maja Chwalińska - Beatriz Haddad Maia 6:0, 6:4

