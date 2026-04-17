Gimnastyka artystyczna znów zawładnie Gdynią

Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup to cykliczne wydarzenie, które na stałe wpisało się w sportowy kalendarz Trójmiasta. W tym roku impreza odbędzie się już po raz ósmy, a w Polsat Plus Arenie Gdynia kibice znów będą mogli podziwiać najlepsze zawodniczki z całego świata. Wystarczy wspomnieć, że na kilka tygodni przed imprezą, którą zaplanowano na 7-10 maja, na liście startowej znajduje się 350 gimnastyczek z aż 25 państw! Oczywiście nie zabraknie również reprezentantek biało-czerwonych, za których kibice będą mogli szczególnie trzymać kciuki, a oficjalne otwarcie imprezy Gdynia Rhythmic Stars odbędzie się w sobotę (9 maja) o godz. 13.

– Ósma edycja to najlepszy dowód na to, że Gdynia Rhythmic Stars na stałe wpisała się nie tylko w sportowy kalendarz Gdyni. Zalicza się ją również do ważnych wydarzeń gimnastyki artystycznej w Polsce i na świecie. Tegoroczna edycja zawodów ściśle związana jest z obchodami 100-lecia miasta Gdynia i stanowi ważny punkt obchodów tego jubileuszu. Gdynia Rhythmic Stars to impreza, która z roku na rok rozwija swoją markę, przyciągając coraz mocniejszą obsadę i budując rozpoznawalność za granicą – podkreśla Anna Mrozińska, będąca także polską olimpijką z igrzysk w Atenach. – Tegoroczna edycja będzie rekordowa pod względem liczby państw. Do Gdyni przyjadą zawodniczki z aż 25 krajów. To pokazuje, jak znacząco wzrasta międzynarodowy zasięg tego wydarzenia, które postrzegane jest jako ważny punkt w przygotowaniach oraz rywalizacji na wysokim poziomie.

Co więcej, gdyńska impreza to nie tylko możliwość podziwiania układów najlepszych gimnastyczek wśród seniorek, ale również szansa dla młodych dziewczynek, które próbują swoich sił w tym wymagającym sporcie. To właśnie z myślą o nich przez pierwsze dwa dni całej imprezy organizowany jest Baltic Junior Cup (tutaj oficjalne otwarcie imprezy zaplanowano na czwartek, 7 maja, na godz. 13), czyli zawody od rocznika 2018 po seniorki. Każda z uczestniczących na planszy da z siebie wszystko, by pokazać się z jak najlepszej strony i stanąć na podium.

– Baltic Junior Cup to bardzo ważna część całego wydarzenia. Cieszymy się, że możemy dać możliwość zaprezentowania się i zdobywania cennego doświadczenia w międzynarodowej rywalizacji również młodszym zawodniczkom. Właśnie od takich startów bardzo często zaczynały zawodniczki, które dziś oglądamy na mistrzostwach Europy, świata czy igrzyskach olimpijskich. To świetna okazja, by zobaczyć talenty, o których za kilka lat może być naprawdę głośno – dodaje Hanna Narloch, sędzia główny turnieju Baltic Junior Cup.

Wracając do organizacji imprezy, coraz większa popularność Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup przekłada się też na chęć oglądania zmagań w Trójmieście. Oprócz pełnych trybun, po raz pierwszy niedzielne finały będą transmitowane na kanałach Polsatu Sport. – To najlepiej pokazuje, że ranga zawodów rośnie, a sama gimnastyka artystyczna trafia do coraz szerszego grona odbiorców – podkreśla prezes Fundacji Corda.

Podczas każdej edycji Gdynia Rhythmic Stars & Baltic Junior Cup kibice szczególnie wyczekują też niedzielnego Gala Show (początek o godz. 18). Podczas tego punktu programu można podziwiać widowiskowe układy, w których oprócz gimnastyki nie zabraknie elementów tańca. – To zawsze piękne zwieńczenie naszej imprezy – uśmiecha się Mrozińska. – Gala Show to wyjątkowe i bardzo efektowne zakończenie całego turnieju. Moment, w którym sportowa rywalizacja ustępuje miejsca widowisku, emocjom i celebracji gimnastyki w jej najbardziej artystycznej odsłonie. Gala Show jest również świetną okazją, by zobaczyć zawodniczki z nieco innej strony, tej bardziej artystycznej, widowiskowej i jeszcze bardziej tanecznej. Dla publiczności to zawsze jeden z najbardziej wyczekiwanych punktów programu.

Oprócz samych atrakcji sportowych, organizatorzy przewidzieli także specjalną strefę dla dzieci, która również będzie połączona z aktywnym spędzaniem czasu, a do wygrania będzie aż tysiąc nagród. – Bardzo zależy nam na tym, by wydarzenie miało charakter rodzinny. Chcemy, żeby również najmłodsi mogli poczuć atmosferę gimnastycznego święta. Strefa zabaw dla dzieci będzie nawiązywała do gimnastyki i aktywności ruchowej, tak aby łączyć dobrą zabawę z inspiracją do ruchu, koordynacji oraz poznawania tej dyscypliny w przystępny sposób – zdradza Mrozińska. – W hali zawodów pojawią się też aż trzy stoiska ze sprzętem. To świetna wiadomość dla zawodniczek, trenerów i wszystkich miłośników gimnastyk. Dzięki temu goście wydarzenia będą mogli na miejscu dobrać sprzęt, wybrać pokrowce na przybory czy uzupełnić sportową garderobę o stroje treningowe. A wszystko to przy wsparciu i pod okiem osób, które znają specyfikę tej dyscypliny.

W ramach obchodów 100-lecia Gdyni, organizatorzy zaplanowali także wystawę fotografii zatytułowaną „Historia gimnastyki artystycznej w Gdyni”. To idealna okazja, aby pokazać dziedzictwo i wspólną tożsamość, dokumentując unikalną historię miasta oraz jego połączenia z tym pięknym i szlachetnym sportem. – Zdjęcia przedstawiające rozwój tej dyscypliny w naszym mieście będą miały ogromną wartość edukacyjną, społeczną, kulturową oraz wizerunkową. A będzie co podziwiać, bo mamy piękne ujęcia nie tylko od trzech różnych fotografów, ale również swoje archiwa udostępniły nam same zawodniczki i trenerki – dodaje Maria Mrozińska, dyrektor imprezy.

