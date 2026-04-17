Siedem wyścigów nowego sezonu FIA WEC z Robertem Kubicą w kanałach Polsat Sport

Początek transmisji pierwszego wyścigu w niedzielę o godz. 13:00 w Polsacie Sport 2, a sobotnie kwalifikacje od 14:25 pokaże Polsat Sport Fight.

Kanały Polsat Sport pokażą siedem wyścigów nowego sezonu FIA WEC wraz z kwalifikacjami, a przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Andrzej Borowczyk i Krystian Sobierajski. Po zakończeniu każdej rundy Długodystansowych Mistrzostw Świata na widzów czekać będzie obszerny magazyn podsumowujący.

Dziesiątki godzin najlepszego ścigania z prędkością ponad 300 km/h

Kalendarz tegorocznego sezonu FIA WEC jest niezwykle zróżnicowany. Wielkie ściganie rozpocznie się 19 kwietnia we Włoszech, a kolejne rundy odbędą się 9 maja w Belgii, 12 lipca w Brazylii, 6 września w Stanach Zjednoczonych, 27 września w Japonii, 24 października w Katarze oraz 7 listopada w Bahrajnie. Pierwszych pięć wyżej wymienionych rund to wyścigi sześciogodzinne. Limit ukończenia zawodów w Katarze to dziesięć godzin, a runda w Bahrajnie zaplanowana jest na osiem godzin. Widzowie kanałów Polsat Sport mają więc zagwarantowanych kilkadziesiąt godzin emocji oraz epickich zmagań ludzi i maszyn, a wszystko to zaserwowane z zawrotną prędkością ponad 300 kilometrów na godzinę!

Oprócz najbardziej zaawansowanych, prototypowych samochodów klasy Hypercar, ścigać się będą także konstrukcje klasy GT bazujące na popularnych autach drogowych. Grono producentów reprezentują tak kultowe marki, jak m.in. Ferrari, Aston Martin, Toyota, BMW, Cadillac czy Alpine. Debiutantem, którego poczynaniom wszyscy będą się przyglądać jest koreański Genesis, rzucający wyzwanie hegemonom z klasy Hypercar. W niej za kierownicą Ferrari z numerem 83 zasiądzie Robert Kubica wspólnie z Chińczykiem Yifey Ye oraz Brytyjczykiem Philem Hansonem. Auto Polaka rok temu zajęło drugie miejsce w klasyfikacji prototypów oraz triumfowało w legendarnym 24-godzinnym wyścigiem Le Mans.

Motorsport w ofercie kanałów Polsat Sport

Samochodowe Długodystansowe Mistrzostwa Świata FIA WEC to jedna z dwóch emocjonujących serii motorsportowych obecnych w ofercie kanałów Polsat Sport. Na fanów wielkiego ścigania czekają także Motocyklowe Mistrzostwa Świata MotoGP, których sezon wystartował w lutym i potrwa aż do listopada.

