Robert Kubica wraca na tor! To już w ten weekend
W weekend na włoskim torze Imola rozpocznie się sezon mistrzostw świata World Endurance Championship. Pierwszą imprezą będzie wyścig sześciogodzinny, a na starcie staną m.in. kierowcy zespołu AF Corse, z Robertem Kubicą na czele. Przed rokiem zespół Polaka zajął w cyklu drugą lokatę.
Partnerami Kubicy, podobnie jak w poprzedniej edycji WEC, będą Chińczyk Yifey Ye i Brytyjczyk Phil Hanson.
W 2025 roku AF Corse, załoga prywatnego teamu Ferrari, wygrała legendarny 24 Le Mans. Kubica został wtedy pierwszym Polakiem w historii, który stanął na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji generalnej tego najbardziej prestiżowego wyścigu.
Kubica jest obecnie trzecim na świecie kierowcą, który może się pochwalić wygranymi wyścigami zarówno WEC, jak i Formuły 1, obok Hiszpana Fernando Alonso i Australijczyka Marka Webbera.
W sezonie 2025 AF Corse w WEC przegrał rywalizację tylko z pierwszym fabrycznym zespołem Ferrari i zdobył puchar FIA World Cup dla Hypercar Teams. W teamie mistrzów świata jeździli doświadczeni Włosi Alessandro Pier Guidi i Antonio Giovinazzi oraz Brytyjczyk James Calado.
FIA World Endurance Championship, organizowane przez Federation Internationale de l’Automobile (FIA) i Automobile Club de l'Ouest (ACO), zostaną rozegrane po raz 14. Rywalizować będą auta prototypowe i grand tourery, podzielone na dwie kategorie - Hypercar i LMGT3.
W tegorocznym kalendarzu jest osiem rund. Pierwsza na Imoli, ostatnia - 7 listopada - w Bahrajnie.
Na liście startowej Hypercar jest 17 teamów. W porównaniu z poprzednim sezonem, w stawce nie będzie Porsche.
Wyścigowy weekend na Imoli w piątek przewiduje dwa treningi, w sobotę o godz. 14.30 kwalifikacje i w niedzielę o godz. 13 start wyścigu głównego.