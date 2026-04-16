Robert Kubica wraca na tor! To już w ten weekend

W weekend na włoskim torze Imola rozpocznie się sezon mistrzostw świata World Endurance Championship. Pierwszą imprezą będzie wyścig sześciogodzinny, a na starcie staną m.in. kierowcy zespołu AF Corse, z Robertem Kubicą na czele. Przed rokiem zespół Polaka zajął w cyklu drugą lokatę.

Portret Roberta Kubicy, polskiego kierowcy wyścigowego, z widocznym zaczesaniem włosów na bok i lekkim zarostem.
fot. PAP
Robert Kubica

Partnerami Kubicy, podobnie jak w poprzedniej edycji WEC, będą Chińczyk Yifey Ye i Brytyjczyk Phil Hanson.

 

W 2025 roku AF Corse, załoga prywatnego teamu Ferrari, wygrała legendarny 24 Le Mans. Kubica został wtedy pierwszym Polakiem w historii, który stanął na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji generalnej tego najbardziej prestiżowego wyścigu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kubica ostrzegł młodą gwiazdę F1! Wskazał, co może zniszczyć jego karierę

 

Kubica jest obecnie trzecim na świecie kierowcą, który może się pochwalić wygranymi wyścigami zarówno WEC, jak i Formuły 1, obok Hiszpana Fernando Alonso i Australijczyka Marka Webbera.

 

W sezonie 2025 AF Corse w WEC przegrał rywalizację tylko z pierwszym fabrycznym zespołem Ferrari i zdobył puchar FIA World Cup dla Hypercar Teams. W teamie mistrzów świata jeździli doświadczeni Włosi Alessandro Pier Guidi i Antonio Giovinazzi oraz Brytyjczyk James Calado.

 

FIA World Endurance Championship, organizowane przez Federation Internationale de l’Automobile (FIA) i Automobile Club de l'Ouest (ACO), zostaną rozegrane po raz 14. Rywalizować będą auta prototypowe i grand tourery, podzielone na dwie kategorie - Hypercar i LMGT3.

 

W tegorocznym kalendarzu jest osiem rund. Pierwsza na Imoli, ostatnia - 7 listopada - w Bahrajnie.

 

Na liście startowej Hypercar jest 17 teamów. W porównaniu z poprzednim sezonem, w stawce nie będzie Porsche.

 

Wyścigowy weekend na Imoli w piątek przewiduje dwa treningi, w sobotę o godz. 14.30 kwalifikacje i w niedzielę o godz. 13 start wyścigu głównego.

JP, PAP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartłomiej Marszałek: Cieszę się, że pomimo trudności jestem w czołówce tego sportu

