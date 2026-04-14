Kubica ostrzegł młodą gwiazdę F1! Wskazał, co może zniszczyć jego karierę

Kubica postanowił publicznie udzielić rady wschodzącej gwieździe sportów motorowych. Polak zauważył, że Antonelli, mimo świetnych wyników i prowadzenia w klasyfikacji generalnej mistrzostw, traci zbyt dużo energii na budowanie swojego wizerunku w sieci. Zdaniem 41-latka przygotowania do rywalizacji w Formule 1 nie wybaczają braku pełnego skupienia.

- Widzę, że czasami robi zbyt wiele głupot na Instagramie. Chociaż to z pewnością przyciąga uwagę, nie powinien teraz tracić na to energii - ocenił surowo Kubica w rozmowie ze stacją SportMediaset.

Jednocześnie były kierowca zespołu BMW Sauber podkreślił, że Włoch dysponuje wyjątkowym talentem, co powinno pozwolić mu na końcowy triumf, o ile odetnie się od internetowego szumu.

Zupełnie inną drogę wybrał Charles Leclerc. Reprezentant Ferrari, po latach dużej aktywności w sieci, postanowił radykalnie zmienić swoje podejście. Monakijczyk wyznał, że presja komentarzy i skrajne opinie fanów zaczęły realnie wpływać na jego samopoczucie oraz ocenę własnych występów.

- Nie ma mnie już w mediach społecznościowych, ponieważ dzisiaj wszystko jest komentowane, dobrze lub źle, a to na mnie trochę wpływa. Wolałem zostawić to na boku - wyjawił kierowca w podcaście BSMT.