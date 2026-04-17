Polacy poznali rywali w mistrzostwach świata 2026

Podopieczne trenerki Edyty Koryzny, które w rankingu federacji FIBA 3x3 są ósme, zmierzą się także w gr. A z Czechami, Azerbejdżanem i Madagaskarem. Holandia to najlepszy zespół w rankingu, Czechy zajmują dziewiąte miejsce, Azerbejdżan 23, a Madagaskar 48. Polki w czerwcu 2025 zajęły czwarte miejsce w MŚ w Ułan Bator.

Koszykarze pod wodzą Piotra Renkiela, którzy w rankingu drużyn narodowych FIBA 3x3 są na 20. miejscu, oprócz Łotwy (siódme miejsce w rankingu), zagrają w gr. B z: wiceliderami rankingu Amerykanami, Mongolią (10. miejsce) oraz Czechami (18. lokata).

W turnieju weźmie udział po 20 drużyn kobiet i mężczyzn podzielonych na cztery grupy. Z każdej awans wywalczą trzy zespoły: pierwszy bezpośredni do ćwierćfinału, a druga i trzecia ekipa do baraży o ćwierćfinał.

- Holandia zgarnia wszystko co można na światowych imprezach od trzech lat. To mistrz mistrzów. Azerbejdżan z dwoma naturalizowanymi Amerykankami to mocny zespół, wicemistrz Europy. Czeszki są bardzo niewygodnym rywalem, grają agresywnie, mocno. Trudni rywale, ale nie ma co się zastanawiać, tylko robić swoje - powiedziała PAP trenerka Edyta Koryzna, olimpijka z Sydney (2000) w tradycyjnej odmianie koszykówki, która w poniedziałek rozpoczyna we Wrocławiu pierwsze zgrupowanie z kadrowiczkami przed MŚ.

Z kolei reprezentacja koszykarzy jest w Japonii (Shibuya), gdzie zagra turniej rangi Challenger, z którego można uzyskać bilet na prestiżowy World Tour, czyli turniej najwyższej rangi dla zespołów męskich. Tegoroczny cykl rozpocznie się tradycyjnie w japońskiej Utsonomiya - 25 kwietnia. Koszykarki rywalizację w Women's Series - najwyższej randze turniejów żeńskich rozpoczną w chińskim Chengdu 1 maja. Tam wystąpią dwa polskie zespoły reprezentacyjne.

W 2025 Polki w składzie: Aleksandra Zięmborska, Weronika Telenga, Klaudia Gertchen i Anna Pawłowska zajęły czwarte miejsce w czempionacie globu w Ułan Bator oraz szóste w mistrzostwach Europy. Mężczyźni nie zakwalifikowali się do obydwu imprez.

Mistrzostwo świata zdobyły w Ułan Bator Holenderki, pokonując w finale Mongołki 15:9 oraz Hiszpanie, wygrywając w walce o złoto ze Szwajcarami 21:17.

Grupy MŚ koszykarzy 2026 w Warszawie:

Kobiety:



gr. A: Polska, Holandia, Czechy, Azerbejdżan, Madagaskar

gr. B: Hiszpania, USA, Mongolia, Węgry, Australia

gr. C: Chiny, Niemcy, Włochy, Łotwa, Filipiny

gr. D: Francja, Kanada, Japonia, Ukraina, Litwa

Mężczyźni:



gr. A: Serbia, Austria, Hiszpania, Australia, Madagaskar

gr. B: Polska, USA, Łotwa, Czechy, Mongolia

gr. C: Holandia, Niemcy, Chiny, Japonia, Nowa Zelandia

gr. D: Litwa, Francja, Belgia, Portoryko, Brazylia

BS, PAP