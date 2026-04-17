Tajna broń czy kompletna bzdura? Sportsmenki zaklejają sobie pępki

W rywalizacji U-20 kobiet na 10 kilometrów zwyciężyła Yang Yutong, a brąz zdobyła jej rodaczka, Ni Lihua. Obie zawodniczki z "Państwa Środka" zarówno podczas startu, jak i w czasie ceremonii medalowej, miały zaklejone pępki.

Dziennikarze, a także przedstawiciele innych ekip, zaczęli się zastanawiać, czy jest to tajna broń, która może wpłynąć na wyniki zawodów, czy też kolejna wierutna bzdura, która nie ma żadnego przełożenia na osiągane czasy.

- Istnieje chińska teoria, mówiąca, że zaklejenie pępka może zapobiegać skurczom, problemom żołądkowym, a nawet przeziębieniom. Byłoby to o tyle ważne, że podczas chodu sportowego następują mocne skręty tułowia, a zawodnicy i zawodniczki często skarżą się na problemy żołądkowe. Ale czy kawałek taśmy czy plastra może temu zapobiec? - zastanawiał się w rozmowie z telewizją NRK Vebjoern Rodal, mistrz olimpijski z Atlanty w biegu na 800 metrów.

Ove Talsnes, lekarz norweskich lekkoatletów, mówi wprost, że są to bujdy, które w żaden sposób nie oddziałują ani na zdrowie, ani na wyniki sportowe.

- Nie znam żadnych badań naukowych, które mogłyby udowodnić, że zaklejenie pępka zapobiega infekcjom. Ale od czasu do czasu w świecie sportu pojawiają się różne "nowości" - przyznał Talsens.

Norweskie media przypominają, że jeszcze niedawno biegaczki długodystansowe z Azji zachęcane były do tego, by podczas rywalizacji... nie machać rękami, gdyż miałyby w ten sposób niepotrzebnie tracić energię.