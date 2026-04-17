Kibice Jastrzębskiego Węgla próbują uratować klub! "To wołanie o pomoc"

Założony w 1961 roku, oficjalnie grający w PlusLidze od sezonu 1997/98. Jastrzębski Węgiel ma na koncie 16 medali mistrzostw Polski: po cztery złote i srebrne oraz osiem brązowych. W klubie latami występowało wielu reprezentantów Polski, w tym Michał Kubiak, Dawid Konarski i Norbert Huber. Większość kariery seniorskiej w Jastrzębskim Węglu (2019-25) spędził również Tomasz Fornal.

Na początku 2025 roku pojawiły się pierwsze informacje dotyczące problemów finansowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W lato stało się jasne, że finansowanie klubu będzie mocno ograniczone. JSW Jastrzębski Węgiel było sponsorowane głównie przez spółkę węglową. Upadek JSW spowodował opóźnienia wypłat zawodników.

Kibice uruchomili internetową zbiórkę pieniędzy, aby pomóc klubowi przetrwać kryzys finansowy. Celem jest zebranie 15 milionów złotych. Pieniądze mają pomóc spłacić zobowiązania i dać szansę na dalsze funkcjonowanie zespołu. Nie jest to symboliczna akcja, ale realna próba uratowania klubu.

"To jest wołane o pomoc. Ostatni gwizdek. Ostatnia szansa" - rozpoczęli aukcję organizatorzy.

Kibice chcą pokazać, jak wielu osobom zależy na utrzymaniu siatkówki w Jastrzębiu-Zdroju. Mimo to akcja może wydawać się bardzo trudna do realizacji - ogłoszono już bowiem oficjalnie, że Jastrzębski Węgiel nie przystąpi do kolejnego sezonu PlusLigi.

