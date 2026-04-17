Wiceliderka rankingu WTA z ogromnymi problemami! Ponad trzy godziny gry
Jelena Rybakina, która jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek, awansowała do półfinału tegorocznej edycji turnieju WTA w Stuttgarcie. Jej wyższość musiała uznać Leylah Fernandez, która znajduje się na 25. miejscu w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek. Mecz trwał trzy godziny i dwie minuty.
Pierwszy set tego pojedynku był bardzo wyrównany. Obie zawodniczki przegrały po jednym gemie przy swoim serwisie, przez co o wyniku konfrontacji musiał zadecydować tie-break. Po zaciętej rywalizacji lepsza okazała się Kanadyjka, która zwyciężyła 7-5, tym samym wychodząc na prowadzenie.
Druga odsłona również na początku toczyła się po myśli Fernandez. 23-latka w piątym gemie przełamała rywalkę i już wydawało się, że bez większych problemów zapewni sobie awans do kolejnej rundy turnieju. Mimo to Rybakina była w stanie odbić się od dna i zdobyć dwa gemy przy serwisie oponentki. W ten sposób wygrała drugiego seta (6:4), doprowadzając do wyrównania.
Wiceliderka rankingu WTA została ponownie przełamana w piątym gemie trzeciego seta. Rybakina potrafiła "odłamać" rywalkę, broniąc piłkę meczową i doprowadzić do tie-breaka. Chłodniejszą głowę zachowała Kazaszka, triumfując 8-6 i po ponad trzech godzinach gry zapewniając sobie awans.
Rywalką Rybakiny w półfinale imprezy w Stuttgarcie będzie Mirra Andriejewa, która w ćwierćfinale wyeliminowała z turnieju Igę Świątek.
Jelena Rybakina - Leylah Fernandez 6:7 (5-7), 6:4, 7:6 (8-6)