Wiceliderka rankingu WTA z ogromnymi problemami! Ponad trzy godziny gry

Pierwszy set tego pojedynku był bardzo wyrównany. Obie zawodniczki przegrały po jednym gemie przy swoim serwisie, przez co o wyniku konfrontacji musiał zadecydować tie-break. Po zaciętej rywalizacji lepsza okazała się Kanadyjka, która zwyciężyła 7-5, tym samym wychodząc na prowadzenie.

Druga odsłona również na początku toczyła się po myśli Fernandez. 23-latka w piątym gemie przełamała rywalkę i już wydawało się, że bez większych problemów zapewni sobie awans do kolejnej rundy turnieju. Mimo to Rybakina była w stanie odbić się od dna i zdobyć dwa gemy przy serwisie oponentki. W ten sposób wygrała drugiego seta (6:4), doprowadzając do wyrównania.

Wiceliderka rankingu WTA została ponownie przełamana w piątym gemie trzeciego seta. Rybakina potrafiła "odłamać" rywalkę, broniąc piłkę meczową i doprowadzić do tie-breaka. Chłodniejszą głowę zachowała Kazaszka, triumfując 8-6 i po ponad trzech godzinach gry zapewniając sobie awans.

Rywalką Rybakiny w półfinale imprezy w Stuttgarcie będzie Mirra Andriejewa, która w ćwierćfinale wyeliminowała z turnieju Igę Świątek.

Jelena Rybakina - Leylah Fernandez 6:7 (5-7), 6:4, 7:6 (8-6)

AA, Polsat Sport