Coco Gauff za burtą turnieju w Stuttgarcie!

Coco Gauff przystępowała do imprezy rangi WTA 500 w Stuttgarcie jako jedna z faworytek. Amerykanka została rozstawiona z numerem 2., a w ćwierćfinale mierzyła się z turniejową "7" - Czeszką Karoliną Muchovą.

ZOBACZ TAKŻE: Abramowicz nie poleciała ze Świątek do Stuttgartu! Oto powód

Niżej notowana tenisistka szybko zdobyła przewagę. Przełamała już w trzecim gemie, a następnie odskoczyła na 3:1. Muchova dołożyła jeszcze jednego breaka pod koniec premierowej partii i triumfowała 6:3.

Druga odsłona na początku przebiegała pod dyktando serwujących. Od stanu 2:2 kolejne cztery gemy padły jednak łupem returnujących. W kluczowych momentach lepiej zagrała Gauff. Amerykanka odebrała podanie rywalce przy wyniku 5:5, a kilka minut później zamknęła seta, zwyciężając 7:5.

W decydującym akcie zmagań rozstrzygający okazał się szósty gem. To wtedy breaka na swoje konto zanotowała Muchova, która utrzymała korzystny rezultat. Czeszka odniosła wiktorię 6:3, meldując się w najlepszej czwórce turnieju w Stuttgarcie.

O miejsce w wielkim finale niemieckich zawodów Muchova powalczy z rozstawioną z "4" Eliną Switoliną. Ukrainka pokonała wcześniej inną Czeszkę - Lindę Noskovą.

Karolina Muchova - Coco Gauff 6:3, 5:7, 6:3

