Fatalne wieści dla Carlosa Alcaraza! Hiszpan znów zabrał głos ws. kontuzji

Carlos Alcaraz opuści kolejny turniej. Hiszpan zrezygnował z gry w imprezie rangi ATP Masters 1000 w Madrycie.

Okres gry na nawierzchni ziemnej nie układa się po myśli Carlosa Alcaraza. Co prawda, w Monte Carlo dotarł do finału, jednak uległ w nim Włochowi Jannikowi Sinnerowi i stracił na jego rzecz pozycję lidera rankingu ATP.

 

Potem Hiszpan przystąpił do zmagań w Barcelonie. W pierwszej rundzie pokonał Fina Otto Virtanena, lecz zrezygnował z dalszej gry. Powodem była kontuzja przedramienia.

 

Jak się okazuje, uraz Alcaraza jest poważniejszy. Teraz niespełna 23-letni tenisista poinformował, że nie wystąpi w prestiżowych zawodach rangi ATP Masters 1000 w Madrycie.

 

Turniej w stolicy Hiszpanii rozpocznie się już 22 kwietnia. Finał zaplanowano na 3 maja. Jest to jeden z najważniejszych przystanków przed wielkoszlemowych Roland Garros.

 

