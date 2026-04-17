Djoković przekazał złe wieści! Kontuzja znów pokrzyżowała jego plany

Łukasz OstrowskiTenis

Novak Djoković oficjalnie poinformował, że nie weźmie udziału w turnieju ATP w Madrycie. Serbski tenisista uargumentował tę decyzję trwającą rehabilitacją po kontuzji barku. Wiadomość tę przekazał on kibicom za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Novak Djoković siedzący na korcie tenisowym.
fot: PAP
Novak Djoković

Udział byłego lidera światowego rankingu w turnieju w Madrycie od pewnego czasu stał pod znakiem zapytania, a ostateczne potwierdzenie jego nieobecności przekazali w piątek sami organizatorzy.

 

Djoković opublikował na Instagramie krótkie oświadczenie, w którym z żalem poinformował fanów, że nie będzie w stanie wystąpić w tegorocznej edycji. Zapewnił jednocześnie, że cały czas kontynuuje leczenie, aby móc jak najszybciej wznowić rywalizację.

 

Problemy zdrowotne prześladują Serba już od kilku tygodni. Ostatni raz kibice mogli podziwiać go w akcji w marcu podczas rywalizacji w Indian Wells. Niedługo potem, właśnie z powodu uciążliwego urazu prawego barku, 36-latek musiał zrezygnować z udziału w turnieju w Miami.

 

W przeszłości 24-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych radził sobie znakomicie na kortach w stolicy Hiszpanii. Zwyciężał w tych zawodach trzykrotnie, po raz ostatni w 2019 roku.

Przejdź na Polsatsport.pl
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 