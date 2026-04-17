6:1, 6:0! Chwalińska w półfinale po kapitalnym meczu

Maja Chwalińska zachwyca formą w portugalskim Oeiras. Dotąd Polka odprawiła Hiszpankę Kaitlin Quevedo i najwyżej notowaną w drabince Brazylijkę Beatriz Haddad Maię.

W piątkowym ćwierćfinale Chwalińska mierzyła się z rozstawioną z "5" Simoną Waltert. Spotkanie rozpoczęło się od wzajemnego przełamania, lecz później inicjatywę przejęła nasza rodaczka. Nie dała żadnych szans Szwajcarce, triumfując w premierowej partii do jednego.

Druga odsłona rywalizacji także była spektaklem jednej aktorki. Była nią Chwalińska. Tym razem pochodząca z Dąbrowy Górniczej tenisistka zwyciężyła bez straty ani jednego gema, meldując się w najlepszej czwórce portugalskiej imprezy.

O miejsce w wielkim finale Chwalińska powalczy z Robin Montgomery. Amerykanka w Oeiras wyeliminowała Egipcjankę Mayar Sherif oraz Holenderki Anouk Koevermans i Suzan Lamens.

Maja Chwalińska - Simona Walter 6:1, 6:0

