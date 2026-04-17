6:1, 6:0! Chwalińska w półfinale po kapitalnym meczu
Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju WTA 125 w Oeiras. Polka po fantastycznym spotkaniu, wynikiem 6:1, 6:0, pokonała rozstawioną z "5" Szwajcarkę Simonę Waltert. W kolejnym meczu zmierzy się z Amerykanką Robin Montgomery.
Maja Chwalińska zachwyca formą w portugalskim Oeiras. Dotąd Polka odprawiła Hiszpankę Kaitlin Quevedo i najwyżej notowaną w drabince Brazylijkę Beatriz Haddad Maię.
W piątkowym ćwierćfinale Chwalińska mierzyła się z rozstawioną z "5" Simoną Waltert. Spotkanie rozpoczęło się od wzajemnego przełamania, lecz później inicjatywę przejęła nasza rodaczka. Nie dała żadnych szans Szwajcarce, triumfując w premierowej partii do jednego.
Druga odsłona rywalizacji także była spektaklem jednej aktorki. Była nią Chwalińska. Tym razem pochodząca z Dąbrowy Górniczej tenisistka zwyciężyła bez straty ani jednego gema, meldując się w najlepszej czwórce portugalskiej imprezy.
O miejsce w wielkim finale Chwalińska powalczy z Robin Montgomery. Amerykanka w Oeiras wyeliminowała Egipcjankę Mayar Sherif oraz Holenderki Anouk Koevermans i Suzan Lamens.
Maja Chwalińska - Simona Walter 6:1, 6:0