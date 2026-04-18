Emocje do ostatnich sekund w Wałbrzychu. Start przełamał serię porażek

Mecz od początku był bardzo wyrównany. Z jednej strony świetnie radzili sobie Bryan Griffin oraz Liam O’Reilly, a z drugiej Lovell Cabbil i Tauras Jogela. W pewnym momencie goście mieli cztery punkty przewagi, ale Wałbrzyszanie zareagowali pięcioma punktami z rzędu i znowu byli na prowadzeniu. Ostatecznie dzięki akcji Courtneya Rameya po 10 minutach było 19:20. W drugiej kwarcie Lublinianie uciekali nawet na siedem punktów po trójce Jordana Wrighta. Teraz gospodarze nie byli w stanie dotrzymać kroku rywalom w ofensywie. Za odrabianie strat wziął się jednak Marc Garcia, a po wsadzie Dariusza Wyki różnica zmniejszyła się do zaledwie trzech punktów. Ostatecznie po rzutach wolnych O’Reilly’ego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:43.

Ekipa trenera Wojciecha Kamińskiego zaraz po przerwie uciekła nawet na dziewięć punktów dzięki trafieniu z dystansu Quincy’ego Forda. Dariusz Wyka oraz Ryan Taylor robili wszystko, aby gospodarze ciągle byli w grze. Lublinianie nadal grali jednak lepiej - po rzutach wolnych Forda prowadzili 10 punktami. Ostatecznie jednak po 30 minutach było już tylko 62:67 po trafieniu Taurasa Jogeli. W czwartej kwarcie zespół trenera Andrzeja Adamka nadal walczył o lepszy wynik - po rzutach wolnych Macieja Bojanowskiego różnica to tylko trzy punkty. Na więcej już przyjezdni nie chcieli pozwolić. Po akcji Jordana Wrighta na półtorej minuty przed końcem było sześć punktów przewagi. Końcówka przyniosła sporo emocji - kluczowe okazały się rzuty wolne obu ekip. Ostatecznie PGE Start wygrał 86:81.

Najlepszym zawodnikiem gości był Jordan Wright z 25 punktami, 6 zbiórkami i 3 asystami. Dariusz Wyka zdobył dla gospodarzy 17 punktów, 11 zbiórek i 6 asyst.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych – PGE Start Lublin 81:86 (19:20, 18:23, 25:24, 19:19).

Punkty:

Górnik Zamek Książ Wałbrzych: Lovell Cabbil Jr. 18, Tauras Jogela 17, Dariusz Wyka 17, Ryan Taylor 11, Avery Anderson 6, Marc Garcia 6, Maciej Bojanowski 4, Adam Łapeta 2, Maciej Puchalski 0, Grzegorz Kulka 0;

PGE Start Lublin: Jordan Wright 25, Liam O'reilly 17, Bryan Griffin 13, Courtney Ramey 12, Quincy Ford 12, Conner Frankamp 6, Filip Put 1, Michał Krasuski 0.

