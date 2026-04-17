Niespodzianka w Orlen Basket Lidze! Emocjonująca końcówka

Początek spotkania był bardzo wyrównany, a po efektownym wsadzie Quana Jacksona to goście wychodzili na prowadzenie! Po chwili do kolejnego remisu doprowadził Kadre Gray. Ostrowianie zanotowali jednak rewelacyjną serię 0:12, za którą można wyróżnić Daniela Gołębiowskiego i Mareksa Mejerisa.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy poznali rywali w mistrzostwach świata 2026

Ostatecznie dzięki trójce Jacksona po 10 minutach było 20:33. W drugiej kwarcie obie ekipy nie grały już tak ofensywnie. Jednocześnie Wrocławianie nie potrafili zanotować zrywu, który pomógłby im w odrabianiu strat.

Po kolejnych akcjach Mejerisa Ostrowianie znowu byli lepsi o 13 punktów. M. in. dzięki zagraniu Jacka Ruteckiego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 38:51.

Drużyna trenera Ainarsa Bagatskisa po przerwie zaczęła pościg. Po kolejnych zagraniach Jarvisa Williamsa dość szybko zbliżyła się na zaledwie pięć punktów. Bardzo dobrze radził sobie także aktywny Jakub Urbaniak. Trafienia Daniela Gołębiowskiego i Trentona Gibsona ciągle pozwalały jednak gościom na utrzymywanie prowadzenia.

Po 30 minutach było 58:63. W czwartej kwarcie kibice znowu oglądali waleczność obu ekip! W końcu po trójce Jakuba Nizioła Wrocławianie doprowadzili do wyrównania.

Teraz ekipa trenera Andrzeja Urbana miała spore problemy z konstruowaniem swojej ofensywy. Jednak na półtorej minuty przed końcem po zagraniu 2+1 Mareksa Mejerisa to właśnie ta drużyna była lepsza o trzy punkty.

Po chwili rzuty wolne dołożył jeszcze Trenton Gibson. Końcówka przyniosła sporo emocji, ale ostatecznie to Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski zwyciężyła 77:73.

Najlepszym zawodnikiem gości był Mareks Mejeris z 19 punktami, 8 zbiórkami i 2 asystami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Jakub Nizioł z 14 punktami, 9 zbiórkami i 4 asystami.

ORLEN Basket Liga - 27. kolejka

Śląsk Wrocław – Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 73:77 (20:33, 18:18, 20:12, 15:14)

Śląsk: Jakub Nizioł 14, Jakub Urbaniak 12, Ajdin Penava 12, Reigarvius Williams 11, Kadre Gray 9, Issuf Sanon 5, Błażej Czerniewicz 5, Kyrell Luc 3, Stefan Djordjević 2, Błażej Kulikowski 0;

Tasomix Rosiek Stal: Mareks Mejeris 19, Trenton Gibson 17, Daniel Gołębiowski 16, Quan Jackson 15, Luka Sakota 6, Daniel Laster 2, Jacek Rutecki 2, Efton Reid III 0, Nikodem Czoska 0, David Brembly 0.

