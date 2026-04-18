Ferrari zdystansowało resztę stawki. Ogromna przewaga!

Na drugiej pozycji pod względem wartości zespołu analitycy portalu planetf1.com widzą team Mercedesa o wartości 6,4 mld dolarów, a na trzeciej - mistrzów w sezonie 2025 ekipę McLarena, której wartość wyceniono na 5,2 mld dol.

Na czwartej pozycji znalazł się Red Bull Racing z czterokrotnym mistrzem świata Holendrem Maxem Verstappenem - 4,9 mln.

Kierowcami najbardziej wartościowej włoskiej ekipy są Monakijczyk Charles Leclerc i siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton. Po trzech tegorocznych wyścigach Leclerc jest w klasyfikacji generalnej trzeci z dorobkiem 49 pkt, a Hamilton czwarty - 41.

Prowadzą natomiast zawodnicy Mercedesa Włoch Kimi Antonelli - 72 pkt przed Brytyjczykiem George Russellem - 63 pkt. Także w klasyfikacji kontruktorów Ferrari jest na drugiej pozycji z dorobkiem 90 pkt, liderzy z Mercedesa zgromadzili 135.

Wycena wartości teamów F1 jest przeprowadzana co roku przez różne agencje badawcze. Nie zawsze przyjmują one jednolite kryteria ocen, stąd pojawiające się poważne rozbieżności. Jednak jedno jest pewne, wartość zespołów w F1 systematycznie rośnie. Trzy lata temu Ferrari wyceniano na 3,9 mld dolarów. Drugi Mercedes miał być wart 3,8 mld, a wtedy trzeci Red Bull - 2,6 mld.

Na czwartej pozycji był wtedy McLaren - 2,2 mld, który teraz po zdobyciu dwóch tytułów z rzędu wśród konstruktorów, awansował na trzecią lokatę i obecnie jest wart 5,2 mld.