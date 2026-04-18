Polski kierowca wypadł z trasy. Samochód został uszkodzony

Moto

Obrońca tytułu rajdowego mistrza Europy Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia RS Rally2) wypadł z drogi na trasie trzeciego odcinka specjalnego Rajdu Sierra Morena, pierwszej rundy cyklu ERC. Samochód został uszkodzony, kierowca i pilot Szymon Gospodarczyk nie doznali żadnych obrażeń.

fot. PAP
Mikołaj Marczyk
fot. PAP
Mikołaj Marczyk

Do wypadku doszło w końcówce trzeciego odcinka specjalnego Pozoblanco - Villaharta 1, długości 26,1 km. Na prawym zakręcie samochód wpadł w poślizg i lewym przodem uderzył w barierę bezpieczeństwa.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siedem wyścigów nowego sezonu FIA WEC z Robertem Kubicą w kanałach Polsat Sport

 

Uszkodzone zostało zawieszenie, jazdy nie można było kontynuować. Jeżeli serwis naprawi samochód, w niedzielę Marczyk wystartuje, aby walczyć o dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej na Power Stage.

 

W Hiszpanii startują także mistrz Polski Jakub Matulka, Adrian Rzeźnik i Piotr Krotoszyński (wszyscy Skoda Fabia RS Rally2).

 

Po trzech odcinkach prowadzi Hiszpan Jose Antonio Suarez (Skoda Fabia RS Rally2).

 

W sezonie 2026 w kalendarzu ERC jest siedem rund. Czwartą będzie Rajd Polski w dniach 24-26 lipca, który po raz pierwszy po ponad 20 latach nie będzie rozegrany na mazurskich szutrach, tylko na odcinkach asfaltowych na Śląsku. 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MOTORAJDY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Robert Kubica wicemistrzem świata WEC 2025
Zobacz także

Robert Kubica wicemistrzem świata!

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

