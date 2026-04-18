Polski kierowca wypadł z trasy. Samochód został uszkodzony

Do wypadku doszło w końcówce trzeciego odcinka specjalnego Pozoblanco - Villaharta 1, długości 26,1 km. Na prawym zakręcie samochód wpadł w poślizg i lewym przodem uderzył w barierę bezpieczeństwa.

Uszkodzone zostało zawieszenie, jazdy nie można było kontynuować. Jeżeli serwis naprawi samochód, w niedzielę Marczyk wystartuje, aby walczyć o dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej na Power Stage.

W Hiszpanii startują także mistrz Polski Jakub Matulka, Adrian Rzeźnik i Piotr Krotoszyński (wszyscy Skoda Fabia RS Rally2).

Po trzech odcinkach prowadzi Hiszpan Jose Antonio Suarez (Skoda Fabia RS Rally2).

W sezonie 2026 w kalendarzu ERC jest siedem rund. Czwartą będzie Rajd Polski w dniach 24-26 lipca, który po raz pierwszy po ponad 20 latach nie będzie rozegrany na mazurskich szutrach, tylko na odcinkach asfaltowych na Śląsku.

PAP