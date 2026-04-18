Industria nie powtórzy sukcesu sprzed roku! Orlen Wisła Płock w finale Pucharu Polski

W początkowej fazie meczu obie drużyny miały trudności ze zdobyciem bramki. Jako pierwsi problem ten pokonali Płocczanie, którzy po 10 minutach wyszli na prowadzenie 5:2. Później gra nieco nabrała tempa, ale różnica bramek pozostała. Mimo to pochwalić należy bramkarza Industrii, który świetną postawą w bramce "trzymał" swój zespół na powierzchni. Po pierwszej połowie Wisła prowadziła 16:12.

W pierwszych minutach drugiej połowy Kielczanie odrobili część strat (18:16), ale to byłoby na tyle. Wisła ponownie "odskoczyła" (25:20) i tej przewagi już nie wypuściła. Industria nie zbliżyła się na więcej niż cztery punkty i po 60 minutach przegrała cały mecz 25:30, żegnając się tym samym z całym turniejem.

Warto dodać, że Industria broniła trofeum wywalczonego przed rokiem.

W niedzielę w bezpośredniej walce o Puchar Polski Orlen Wisła Płock zmierzy się ze zwycięzcami drugiego półfinału: NETLAND MKS-em Kalisz albo PGE Wybrzeżem Gdańsk.

Orlen Wisła Płock – Industria Kielce 30:25 (16:12)

Najwięcej bramek – dla Industrii Kielce: Alex Dujshebaev 6, Aleks Vlah 4, Piotr Jarosiewicz 4; dla Orlenu Wisły Płock: Gergo Fazekas 8, Melvyn Richardson 7, Sergei Kosorotow 4, Michał Daszek 3, Mitja Janca 3

