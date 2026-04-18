W walce wieczoru mistrz kategorii średniej KSW, Paweł Pawlak, zmierzy się z Mamedem Chalidowem. Pretendent przystąpi do tego starcia po ważnym zwycięstwie nad niepokonanym wcześniej Adrianem Bartosińskim, które odniósł na jubileuszowej gali KSW 100 w listopadzie 2024 roku.

Tytułu w wadze ciężkiej będzie bronił Phil de Fries. Anglik pod szyldem KSW stoczył dotychczas czternaście pojedynków, nie ponosząc przy tym żadnej porażki. Aż trzynaście razy skutecznie bronił mistrzowskiego trofeum i aktualnie znajduje się na fali szesnastu zwycięstw z rzędu. Czyni go to najbardziej utytułowanym czempionem w historii polskiej federacji. Jego najbliższym rywalem będzie Marcin Wójcik.

Ponadto w karcie walk nadchodzącego wydarzenia zaplanowano starcia z udziałem takich zawodników jak między innymi Daniel Rutkowski, Albert Odzimkowski czy Jacek Gać.

KSW 117. Relacja live i wyniki walk

Karta główna:

83,9 kg: Paweł Pawlak (25-4-1) vs. Mamed Chalidow (38-8-2) - o pas wagi średniej

120,2 kg: Phil De Fries (28-6, 1 NC) vs. Marcin Wójcik (22-10) - o pas wagi ciężkiej

65,8 kg: Daniel Rutkowski (17-4, 1 NC) vs. Oleksii Polishchuk (15-6)

83,9 kg: Andi Vrtacic (8-3) vs. Albert Odzimkowski (16-7, 1 NC)

61,2 kg: Marcello Morelli (7-4) vs. Werlleson Martins (19-8)

70,3 kg: Welisson Paiva (12-4-1, 1 NC) vs. Hugo Deux (6-1)

83,9 kg: Jacek Gać (3-1) vs. Luka Vrtacic (0-0)

Karta wstępna:

61,2 kg: Tobiasz Le (6-2) vs. Sebastian Decowski (6-0)

65,8 kg: Nacim Belhouachi (4-4) vs. Jan Masek (3-2)

