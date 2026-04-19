Czas na ostateczne rozstrzygnięcia w siatkarskiej PlusLidze. W wielkim finale zmierzą się zawodnicy Aluron CMC Warty Zawiercie i Bogdanki LUK Lublin.

Oto partnerki siatkarzy Bogdanki LUK Lublin. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

Ekipa Wilfredo Leona i spółki broni mistrzowskiego tytułu z zeszłego sezonu.

- W trakcie rozgrywek mieliśmy sporo problemów i mieliśmy wątpliwości, czy będzie nas stać na awans do finału, ale w nim zasłużenie jesteśmy. Tu przeciwnikiem będzie Aluron, który gra niesamowicie. W fazie zasadniczej rozbił nas tu, w Lublinie, jednak teraz to będzie inna bajka. W tym momencie gramy dobrze, a będziemy jeszcze lepiej - przyznał trener Bogdanki, Stephane Antiga.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Kiedy mecz? O której godzinie?

Finał o mistrzostwo Polski toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Pierwszy mecz, którego gospodarzem będzie Aluron CMC Warta, rozegrany zostanie w sobotę 24 kwietnia o godzinie 14.45.

