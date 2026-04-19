Bayern Monachium mistrzem Niemiec

Piłka nożna

Broniący tytułu piłkarze Bayernu Monachium po raz 35. w historii wywalczyli mistrzostwo Niemiec. W niedzielnym meczu pokonali u siebie VfB Stuttgart 4:2 i na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu mają 15 punktów przewagi nad drugą w tabeli Borussią Dortmund.

Dwóch piłkarzy w czerwonych koszulkach z białymi pasami i logo "Magenta TV" i "Swarovski Optik". Jeden piłkarz po lewej trzyma piłkę w dłoni, drugi po prawej stoi z rękami opartymi na biodrach.
fot. PAP
W sobotę wicelider uległ na wyjeździe Hoffenheim 1:2, co oznaczało, że Bayernowi w niedzielę wystarczyłby remis do zapewnienia sobie 13. w ostatnich 14 latach tytułu.

 

Bawarczycy wykonali plan z nawiązką. Zwyciężyli 4:2, a jedną z bramek zdobył wprowadzony w drugiej połowie lider klasyfikacji strzelców Harry Kane. To jego 32. gol w sezonie. 

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BAYERN MONACHIUMNIEMCYPIŁKA NOŻNA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 