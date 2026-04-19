Faworytka lepsza w ukraińskim finale

Tenis

Ukrainka Marta Kostiuk wygrała ze swoją rodaczką Weroniką Podrez 6:3, 6:4 w finale turnieju tenisowego WTA 250 we francuskim Rouen. To drugi tytuł w karierze podopiecznej polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej. W 2023 roku Kostiuk triumfowała w Austin.

Tenisistka Marta Kostiuk uderza piłkę rakietą podczas meczu na kortach ziemnych.
fot. PAP
Marta Kostiuk

Mecz zaczął się niespodziewanie, bo faworytka przegrała gema na otwarcie przy własnym serwisie. Bardzo szybko jednak przełamała rywalkę. Ostatecznie wygrała 6:3. W drugiej partii ponownie oglądaliśmy festiwal przełamań. Lepsza w kluczowych momentach była Kostiuk, która zwyciężyła 6:4.

 

23-letnia Kijowianka była faworytką. W rankingu zajmuje 28. miejsce, a Podrez dopiero 209. 19-latka do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Już awans do finału był jej największym sukcesem w karierze.

 

Wynik finału:

 

Marta Kostiuk (Ukraina, 1) - Weronika Podrez (Ukraina) 6:3, 6:4.

PAP
