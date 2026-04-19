Faworytka lepsza w ukraińskim finale
Ukrainka Marta Kostiuk wygrała ze swoją rodaczką Weroniką Podrez 6:3, 6:4 w finale turnieju tenisowego WTA 250 we francuskim Rouen. To drugi tytuł w karierze podopiecznej polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej. W 2023 roku Kostiuk triumfowała w Austin.
Mecz zaczął się niespodziewanie, bo faworytka przegrała gema na otwarcie przy własnym serwisie. Bardzo szybko jednak przełamała rywalkę. Ostatecznie wygrała 6:3. W drugiej partii ponownie oglądaliśmy festiwal przełamań. Lepsza w kluczowych momentach była Kostiuk, która zwyciężyła 6:4.
23-letnia Kijowianka była faworytką. W rankingu zajmuje 28. miejsce, a Podrez dopiero 209. 19-latka do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Już awans do finału był jej największym sukcesem w karierze.
Wynik finału:
Marta Kostiuk (Ukraina, 1) - Weronika Podrez (Ukraina) 6:3, 6:4.