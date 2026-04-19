Faworytka lepsza w ukraińskim finale

Mecz zaczął się niespodziewanie, bo faworytka przegrała gema na otwarcie przy własnym serwisie. Bardzo szybko jednak przełamała rywalkę. Ostatecznie wygrała 6:3. W drugiej partii ponownie oglądaliśmy festiwal przełamań. Lepsza w kluczowych momentach była Kostiuk, która zwyciężyła 6:4.

23-letnia Kijowianka była faworytką. W rankingu zajmuje 28. miejsce, a Podrez dopiero 209. 19-latka do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Już awans do finału był jej największym sukcesem w karierze.

Wynik finału:

Marta Kostiuk (Ukraina, 1) - Weronika Podrez (Ukraina) 6:3, 6:4.

PAP