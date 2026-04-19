Triumf i awans w rankingu! Świetny turniej Francuza
Francuz Arthur Fils pokonał Rosjanina Andrieja Rublowa 6:2, 7:6 (7-2) w finale turnieju tenisowego ATP 500 w Barcelonie. To jego czwarty tytuł w karierze, a trzeci wywalczony na kortach ziemnych, po triumfach w Lyonie i Hamburgu.
Dzięki sukcesowi Fils będzie najwyżej notowanym francuskim tenisistą w najbliższym rankingu ATP, w którym wyprzedzi Arthura Rinderknecha, przesuwając się z 30. na 25. miejsce.
Mimo porażki awans zanotuje także Rublow - z 15. na 12. pozycję.
Wynik finału:
Arthur Fils (Francja, 9) - Andriej Rublow (Rosja, 5) 6:2, 7:6 (7-2).
