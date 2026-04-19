Piąty tytuł w karierze! Amerykanin najlepszy w Monachium

Rozstawiony z numerem drugim Amerykanin ani razu nie pozwolił rywalowi na przełamanie swojego serwisu. Bilans spotkań z Włochem poprawił do stanu 4-2.

W zeszłorocznym finale Shelton przegrał z trzykrotnym triumfatorem turnieju w Bawarii Alexandrem Zverevem. Niemiec w półfinale tegorocznego turnieju uległ Cobolliemu. Dla 24-latka była to pierwsza wygrana w karierze z tenisistą z czołowej trójki światowego rankingu.

Wyniki finału:

Ben Shelton (USA, 2) - Flavio Cobolli (Włochy, 4) 6:2, 7:5.

BS, PAP