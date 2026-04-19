Piąty tytuł w karierze! Amerykanin najlepszy w Monachium
Ben Shelton zdobył piąty tytuł w karierze. Amerykański tenisista w finale turnieju ATP w Monachium na nawierzchni ziemnej wygrał z Włochem Flavio Cobollim 6:2, 7:5.
Ben Shelton
Rozstawiony z numerem drugim Amerykanin ani razu nie pozwolił rywalowi na przełamanie swojego serwisu. Bilans spotkań z Włochem poprawił do stanu 4-2.
W zeszłorocznym finale Shelton przegrał z trzykrotnym triumfatorem turnieju w Bawarii Alexandrem Zverevem. Niemiec w półfinale tegorocznego turnieju uległ Cobolliemu. Dla 24-latka była to pierwsza wygrana w karierze z tenisistą z czołowej trójki światowego rankingu.
Wyniki finału:
Ben Shelton (USA, 2) - Flavio Cobolli (Włochy, 4) 6:2, 7:5.
