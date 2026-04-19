Piąty tytuł w karierze! Amerykanin najlepszy w Monachium

Tenis

Ben Shelton zdobył piąty tytuł w karierze. Amerykański tenisista w finale turnieju ATP w Monachium na nawierzchni ziemnej wygrał z Włochem Flavio Cobollim 6:2, 7:5.

Tenisista Ben Shelton z USA podczas meczu, zaciśnięta pięść i zamknięte oczy.
fot. PAP
Rozstawiony z numerem drugim Amerykanin ani razu nie pozwolił rywalowi na przełamanie swojego serwisu. Bilans spotkań z Włochem poprawił do stanu 4-2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Olbrzymi sukces Chwalińskiej! Polka triumfatorką turnieju

 

W zeszłorocznym finale Shelton przegrał z trzykrotnym triumfatorem turnieju w Bawarii Alexandrem Zverevem. Niemiec w półfinale tegorocznego turnieju uległ Cobolliemu. Dla 24-latka była to pierwsza wygrana w karierze z tenisistą z czołowej trójki światowego rankingu.

 

 

Wyniki finału:

 

Ben Shelton (USA, 2) - Flavio Cobolli (Włochy, 4) 6:2, 7:5. 

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BEN SHELTONTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Piłka meczowa i... takie zagranie. Serwis od dołu na wagę zwycięstwa

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 